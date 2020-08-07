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بالصور.. انهيارات صخرية كبيرة تغلق طريق عبادل بـ"العارضة"

احتجاز متنزهين.. وعدد من السكان يبادرون باستضافتهم لديهم

هطلت أمطار غزيرة تواصلت حتى صباح اليوم على جبال العبادل؛ شرقي محافظة العارضة، واستمر الهطول فترات طويلة؛ ما تسبّب في تساقط الصخور في مواقع عدة.

وأدّت هذه التطورات إلى انقطاع الطريق العام لجبال العبادل المؤدي إلى مدينة العارضة، وتضرر عدد من الطرق داخل القرى.

يُذكر أن جبال العبادل تمتاز بالمواقع الجميلة الجاذبة للمتنزهين من المنطقة، خصوصاً أن متنزه الأمير محمد بن سلمان؛ أحد المواقع السياحية الواقعة بسفوح جبال العبادل.

وتسبّبت السيول والانهيارات في احتجاز عددٍ من المتنزهين وعائلاتهم ولم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، فبادر عدد من المواطنين بمساعدتهم واستضافتهم في بيوتهم الخاصة.

وشدّد السكان على ضرورة معالجة مواقع الانهيارات هندسياً لضمان عدم تكرار هذه المعاناة.

محافظة العارضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. انهيارات صخرية كبيرة تغلق طريق عبادل بـ"العارضة"
سبق

هطلت أمطار غزيرة تواصلت حتى صباح اليوم على جبال العبادل؛ شرقي محافظة العارضة، واستمر الهطول فترات طويلة؛ ما تسبّب في تساقط الصخور في مواقع عدة.

وأدّت هذه التطورات إلى انقطاع الطريق العام لجبال العبادل المؤدي إلى مدينة العارضة، وتضرر عدد من الطرق داخل القرى.

يُذكر أن جبال العبادل تمتاز بالمواقع الجميلة الجاذبة للمتنزهين من المنطقة، خصوصاً أن متنزه الأمير محمد بن سلمان؛ أحد المواقع السياحية الواقعة بسفوح جبال العبادل.

وتسبّبت السيول والانهيارات في احتجاز عددٍ من المتنزهين وعائلاتهم ولم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، فبادر عدد من المواطنين بمساعدتهم واستضافتهم في بيوتهم الخاصة.

وشدّد السكان على ضرورة معالجة مواقع الانهيارات هندسياً لضمان عدم تكرار هذه المعاناة.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:15 PM

بالصور.. انهيارات صخرية كبيرة تغلق طريق عبادل بـ"العارضة"

احتجاز متنزهين.. وعدد من السكان يبادرون باستضافتهم لديهم

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,074

هطلت أمطار غزيرة تواصلت حتى صباح اليوم على جبال العبادل؛ شرقي محافظة العارضة، واستمر الهطول فترات طويلة؛ ما تسبّب في تساقط الصخور في مواقع عدة.

وأدّت هذه التطورات إلى انقطاع الطريق العام لجبال العبادل المؤدي إلى مدينة العارضة، وتضرر عدد من الطرق داخل القرى.

يُذكر أن جبال العبادل تمتاز بالمواقع الجميلة الجاذبة للمتنزهين من المنطقة، خصوصاً أن متنزه الأمير محمد بن سلمان؛ أحد المواقع السياحية الواقعة بسفوح جبال العبادل.

وتسبّبت السيول والانهيارات في احتجاز عددٍ من المتنزهين وعائلاتهم ولم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، فبادر عدد من المواطنين بمساعدتهم واستضافتهم في بيوتهم الخاصة.

وشدّد السكان على ضرورة معالجة مواقع الانهيارات هندسياً لضمان عدم تكرار هذه المعاناة.

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