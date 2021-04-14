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متطوعو "مجتمع واعٍ" يزورون 44 حيًا في منطقة الرياض

لتقديم النصائح التوعوية لأكثر من 27 ألف مستفيد

زار أكثر من 1300 متطوع من اللجنة المنفذة للمبادرة الوطنية "مجتمع واعٍ"، خلال الأسبوع الماضي، 44 من أحياء منطقة الرياض، بعد التزامهم بتعليمات منع التجول.

جاء ذلك، لتقديم النصائح التوعوية المباشرة لأكثر من 27 ألف مستفيد، وتوزيع 6 آلاف حقيبة وقائية عليهم، بالإضافة إلى استقبال 40 ألف اتصال توعوي، وإنتاج سبعة فيديوهات توعوية، بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توعية المجتمع من فيروس كوررنا المستجد.

وتتكون اللجنة المنفذة للمبادرة من مجموعة أعضاء ممثلين لوزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية إلى جانب إدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض وممثلي الجهات الداعمة "الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي"، إلى جانب ممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر".

تأتي هذه الحملة كواحدة من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة للوقوف مع الدولة -حفظها الله - في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتخفيف من آثاره السلبية على حياة الفرد والمجتمع.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متطوعو "مجتمع واعٍ" يزورون 44 حيًا في منطقة الرياض
سبق

زار أكثر من 1300 متطوع من اللجنة المنفذة للمبادرة الوطنية "مجتمع واعٍ"، خلال الأسبوع الماضي، 44 من أحياء منطقة الرياض، بعد التزامهم بتعليمات منع التجول.

جاء ذلك، لتقديم النصائح التوعوية المباشرة لأكثر من 27 ألف مستفيد، وتوزيع 6 آلاف حقيبة وقائية عليهم، بالإضافة إلى استقبال 40 ألف اتصال توعوي، وإنتاج سبعة فيديوهات توعوية، بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توعية المجتمع من فيروس كوررنا المستجد.

وتتكون اللجنة المنفذة للمبادرة من مجموعة أعضاء ممثلين لوزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية إلى جانب إدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض وممثلي الجهات الداعمة "الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي"، إلى جانب ممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر".

تأتي هذه الحملة كواحدة من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة للوقوف مع الدولة -حفظها الله - في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتخفيف من آثاره السلبية على حياة الفرد والمجتمع.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:10 PM

متطوعو "مجتمع واعٍ" يزورون 44 حيًا في منطقة الرياض

لتقديم النصائح التوعوية لأكثر من 27 ألف مستفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار أكثر من 1300 متطوع من اللجنة المنفذة للمبادرة الوطنية "مجتمع واعٍ"، خلال الأسبوع الماضي، 44 من أحياء منطقة الرياض، بعد التزامهم بتعليمات منع التجول.

جاء ذلك، لتقديم النصائح التوعوية المباشرة لأكثر من 27 ألف مستفيد، وتوزيع 6 آلاف حقيبة وقائية عليهم، بالإضافة إلى استقبال 40 ألف اتصال توعوي، وإنتاج سبعة فيديوهات توعوية، بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توعية المجتمع من فيروس كوررنا المستجد.

وتتكون اللجنة المنفذة للمبادرة من مجموعة أعضاء ممثلين لوزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية إلى جانب إدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض وممثلي الجهات الداعمة "الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي"، إلى جانب ممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر".

تأتي هذه الحملة كواحدة من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة للوقوف مع الدولة -حفظها الله - في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتخفيف من آثاره السلبية على حياة الفرد والمجتمع.

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