"الزير" ﻿تزور "تقنية البنات" بالطائف للوقوف على سير العملية التدريبية

تفقدت مرافق الكلية والتقت العميدة واجتمعت بالمتدربات لحل مشاكلهن

قامت نائبة المحافظ المساعدة للكليات التقنية للبنات بدرية الزير اليوم الخميس بزيارة تفقدية للكلية التقنية للبنات بالطائف ورافقتها نائبة مدير عام المنطقة د.زرنوقي .

وعقدت "الزير" خلال الزيارة اجتماعًا مع عميدة الكلية ابتهال الحمياني ثم قامت بجولة تفقدية لمرافق الكلية ثم ألقت منسوبات الكلية وبعد ذلك اجتمعت بمتدربات الكلية في لقاء خاص لمناقشة مشاكلهن والصعوبات التي تواجههن وللاستماع إلى اقتراحاتهن وآرائهن واختتمت الزيارة بعددٍ من التوصيات.

‏و صرحت " الزير" ‫بأن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على سير العملية التدريبية ولعمل لقاءات مع منسوبات الكلية والمتدربات، وأضافت سعدت جدًا بإنجازات الكلية وأدائها وحرصهم على تحقيق معايير البيئة التدريبية الآمنة والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية وأعربت عن شكرها وتقديرها لحسن الضيافة والاستقبال.