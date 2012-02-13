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جدة.. "مكافحة المخدرات" تضبط مقيمًا لحيازته 5 كلجم من مادة "الشبو" المخدِّر

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط (5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو) بحوزة مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ وجرى إيقافه.

وأفاد بأنه اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات النيابة العامة

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جدة.. "مكافحة المخدرات" تضبط مقيمًا لحيازته 5 كلجم من مادة "الشبو" المخدِّر
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط (5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو) بحوزة مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ وجرى إيقافه.

وأفاد بأنه اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
09:54 PM

جدة.. "مكافحة المخدرات" تضبط مقيمًا لحيازته 5 كلجم من مادة "الشبو" المخدِّر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط (5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو) بحوزة مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ وجرى إيقافه.

وأفاد بأنه اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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