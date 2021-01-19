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الأهلي المصري يصطدم بعقبة الدحيل القطري.. في قرعة كأس العالم للأندية

الفائز يواجه بايرن ميونخ الألماني

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن مواجهة بطل أفريقيا، الأهلي المصري، مع الدحيل القطري.

وكشفت القرعة التي أقيمت مساء الثلاثاء، عن المواجهات والمسارات المرتقبة للأندية الستة المشاركة في البطولة، التي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيواجه الأهلي المصري نظيره الدحيل القطري، في مواجهة عربية - عربية بالدور الأول، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

وتقرّر أن يواجه بطل آسيا، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، خصمه بطل أميركا الشمالية والوسطى، أونال تيغريس المكسيكي، على أن يواجه الفائز منهما بطل أميركا الجنوبية، في نصف النهائي الثاني.

وسيتحدّد بطل أميركا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، خلال نهائي بطولة "كوبا ليبرتادوريس" بين بالميراس وسانتوس البرازيليين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأهلي المصري يصطدم بعقبة الدحيل القطري.. في قرعة كأس العالم للأندية
سبق

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن مواجهة بطل أفريقيا، الأهلي المصري، مع الدحيل القطري.

وكشفت القرعة التي أقيمت مساء الثلاثاء، عن المواجهات والمسارات المرتقبة للأندية الستة المشاركة في البطولة، التي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيواجه الأهلي المصري نظيره الدحيل القطري، في مواجهة عربية - عربية بالدور الأول، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

وتقرّر أن يواجه بطل آسيا، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، خصمه بطل أميركا الشمالية والوسطى، أونال تيغريس المكسيكي، على أن يواجه الفائز منهما بطل أميركا الجنوبية، في نصف النهائي الثاني.

وسيتحدّد بطل أميركا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، خلال نهائي بطولة "كوبا ليبرتادوريس" بين بالميراس وسانتوس البرازيليين.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
07:09 PM

الأهلي المصري يصطدم بعقبة الدحيل القطري.. في قرعة كأس العالم للأندية

الفائز يواجه بايرن ميونخ الألماني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن مواجهة بطل أفريقيا، الأهلي المصري، مع الدحيل القطري.

وكشفت القرعة التي أقيمت مساء الثلاثاء، عن المواجهات والمسارات المرتقبة للأندية الستة المشاركة في البطولة، التي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيواجه الأهلي المصري نظيره الدحيل القطري، في مواجهة عربية - عربية بالدور الأول، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

وتقرّر أن يواجه بطل آسيا، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، خصمه بطل أميركا الشمالية والوسطى، أونال تيغريس المكسيكي، على أن يواجه الفائز منهما بطل أميركا الجنوبية، في نصف النهائي الثاني.

وسيتحدّد بطل أميركا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، خلال نهائي بطولة "كوبا ليبرتادوريس" بين بالميراس وسانتوس البرازيليين.

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