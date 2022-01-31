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ضمن برنامج التحول الرقمي.. جامعة طيبة تُطلق خدمة الاستشارات في الإرشاد الجامعي

تتيح للطلبة تقديم طلب استشارة من أصحاب الاختصاص

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الجامعة تمضي قدماً في استكمال مشروعها للتحول الرقمي والعمل على الرقي بالخدمات المقدمة للطلبة من خلال السعي إلى مواكبة التطورات التقنية، وتوفير الوقت والجهد للمستفيد، وتقليل التكلفة المادية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين وخلق الرضا والقبول وتوفير كل المقومات التقنية اللازمة؛ من أجل تسريع عملية التحول الرقمي، وتفعيل وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات بما يخدم توجهات وأهداف الجامعة.

جاء ذلك بعد أن دشّن رئيس جامعة طيبة اليوم الاثنين، خدمة طلب الاستشارات في الإرشاد الجامعي للطلاب والطالبات وذلك من خلال إتاحتها عبر نظام "خدمة تك" التي تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تعمل عليه الجامعة.

ونوه الدكتور "السراني" بأن الخدمة تتيح للطلبة تقديم طلب استشارة أكاديمية ومهنية واجتماعية نفسية من أصحاب الاختصاص سواء كانوا في كلية الطالب أو مركز الإرشاد الجامعي مع الاحتفاظ بسرية البيانات الخاصة بالمستفيدين وللاستفادة من الخدمة اشتراطات وضوابط تشمل ألا يكون الطالب متخرجاً، وأن يملك بريداً إلكترونياً رسمياً من الجامعة يمكنه استخدامه.

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ضمن برنامج التحول الرقمي.. جامعة طيبة تُطلق خدمة الاستشارات في الإرشاد الجامعي
سبق

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الجامعة تمضي قدماً في استكمال مشروعها للتحول الرقمي والعمل على الرقي بالخدمات المقدمة للطلبة من خلال السعي إلى مواكبة التطورات التقنية، وتوفير الوقت والجهد للمستفيد، وتقليل التكلفة المادية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين وخلق الرضا والقبول وتوفير كل المقومات التقنية اللازمة؛ من أجل تسريع عملية التحول الرقمي، وتفعيل وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات بما يخدم توجهات وأهداف الجامعة.

جاء ذلك بعد أن دشّن رئيس جامعة طيبة اليوم الاثنين، خدمة طلب الاستشارات في الإرشاد الجامعي للطلاب والطالبات وذلك من خلال إتاحتها عبر نظام "خدمة تك" التي تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تعمل عليه الجامعة.

ونوه الدكتور "السراني" بأن الخدمة تتيح للطلبة تقديم طلب استشارة أكاديمية ومهنية واجتماعية نفسية من أصحاب الاختصاص سواء كانوا في كلية الطالب أو مركز الإرشاد الجامعي مع الاحتفاظ بسرية البيانات الخاصة بالمستفيدين وللاستفادة من الخدمة اشتراطات وضوابط تشمل ألا يكون الطالب متخرجاً، وأن يملك بريداً إلكترونياً رسمياً من الجامعة يمكنه استخدامه.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
07:05 PM

ضمن برنامج التحول الرقمي.. جامعة طيبة تُطلق خدمة الاستشارات في الإرشاد الجامعي

تتيح للطلبة تقديم طلب استشارة من أصحاب الاختصاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الجامعة تمضي قدماً في استكمال مشروعها للتحول الرقمي والعمل على الرقي بالخدمات المقدمة للطلبة من خلال السعي إلى مواكبة التطورات التقنية، وتوفير الوقت والجهد للمستفيد، وتقليل التكلفة المادية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين وخلق الرضا والقبول وتوفير كل المقومات التقنية اللازمة؛ من أجل تسريع عملية التحول الرقمي، وتفعيل وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات بما يخدم توجهات وأهداف الجامعة.

جاء ذلك بعد أن دشّن رئيس جامعة طيبة اليوم الاثنين، خدمة طلب الاستشارات في الإرشاد الجامعي للطلاب والطالبات وذلك من خلال إتاحتها عبر نظام "خدمة تك" التي تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تعمل عليه الجامعة.

ونوه الدكتور "السراني" بأن الخدمة تتيح للطلبة تقديم طلب استشارة أكاديمية ومهنية واجتماعية نفسية من أصحاب الاختصاص سواء كانوا في كلية الطالب أو مركز الإرشاد الجامعي مع الاحتفاظ بسرية البيانات الخاصة بالمستفيدين وللاستفادة من الخدمة اشتراطات وضوابط تشمل ألا يكون الطالب متخرجاً، وأن يملك بريداً إلكترونياً رسمياً من الجامعة يمكنه استخدامه.

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