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كولومبيا.. وزير الدفاع في العناية المركزة متأثرًا بإصابته بـ"كورونا"

بعد يوم من إعلان إصابة وزيرة الخارجية "كلوديا بلوم" بالفيروس

أعلنت الحكومة الكولومبية أن وزير الدفاع "كارلوس هولمز تروجيلو" أُدخل العناية المركزة على خلفية مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال مكتب الرئيس: "وزير الدفاع لا يزال في المستشفى، في العناية المركزة". مضيفًا بأن "الوزير يعاني عدوى فيروس كورونا، والتهابًا رئويًّا فيروسيًّا.

وثبتت إصابة الوزير بالفيروس الثلاثاء الماضي بعد يوم من إعلان أن وزيرة الخارجية كلوديا بلوم ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

يُذكر أن بين مصابي كورونا السيدة الأولى ماريا جوليانا رويز، التي أصيبت بالفيروس في نوفمبر الماضي، ونائبة الرئيس مارتا لوسيا راميريز، وثبتت إصابتها في أكتوبر الماضي.


من جهته، يخضع الرئيس "إيفان دوكي" لاختبارات كورونا بشكل منتظم بسبب ارتفاع مستوى مخالطته، وكثافة جدول أعماله.

وسجلت كولومبيا أكثر من 1.9 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 48.6 ألف حالة وفاة.

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كولومبيا.. وزير الدفاع في العناية المركزة متأثرًا بإصابته بـ"كورونا"
سبق

أعلنت الحكومة الكولومبية أن وزير الدفاع "كارلوس هولمز تروجيلو" أُدخل العناية المركزة على خلفية مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال مكتب الرئيس: "وزير الدفاع لا يزال في المستشفى، في العناية المركزة". مضيفًا بأن "الوزير يعاني عدوى فيروس كورونا، والتهابًا رئويًّا فيروسيًّا.

وثبتت إصابة الوزير بالفيروس الثلاثاء الماضي بعد يوم من إعلان أن وزيرة الخارجية كلوديا بلوم ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

يُذكر أن بين مصابي كورونا السيدة الأولى ماريا جوليانا رويز، التي أصيبت بالفيروس في نوفمبر الماضي، ونائبة الرئيس مارتا لوسيا راميريز، وثبتت إصابتها في أكتوبر الماضي.


من جهته، يخضع الرئيس "إيفان دوكي" لاختبارات كورونا بشكل منتظم بسبب ارتفاع مستوى مخالطته، وكثافة جدول أعماله.

وسجلت كولومبيا أكثر من 1.9 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 48.6 ألف حالة وفاة.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
12:27 AM

كولومبيا.. وزير الدفاع في العناية المركزة متأثرًا بإصابته بـ"كورونا"

بعد يوم من إعلان إصابة وزيرة الخارجية "كلوديا بلوم" بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الكولومبية أن وزير الدفاع "كارلوس هولمز تروجيلو" أُدخل العناية المركزة على خلفية مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال مكتب الرئيس: "وزير الدفاع لا يزال في المستشفى، في العناية المركزة". مضيفًا بأن "الوزير يعاني عدوى فيروس كورونا، والتهابًا رئويًّا فيروسيًّا.

وثبتت إصابة الوزير بالفيروس الثلاثاء الماضي بعد يوم من إعلان أن وزيرة الخارجية كلوديا بلوم ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

يُذكر أن بين مصابي كورونا السيدة الأولى ماريا جوليانا رويز، التي أصيبت بالفيروس في نوفمبر الماضي، ونائبة الرئيس مارتا لوسيا راميريز، وثبتت إصابتها في أكتوبر الماضي.


من جهته، يخضع الرئيس "إيفان دوكي" لاختبارات كورونا بشكل منتظم بسبب ارتفاع مستوى مخالطته، وكثافة جدول أعماله.

وسجلت كولومبيا أكثر من 1.9 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 48.6 ألف حالة وفاة.

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