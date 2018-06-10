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وزير الطاقة: تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم

قال: نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في لقاء مع التلفزيون الجزائري، الثلاثاء، أن "تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول (أوبك+) السبت الماضي".

ووفق ما نقلته "الألمانية" توقع الوزير أن يحقق هذا الاتفاق نتائج إيجابية.. وقال: "لاحظنا ظاهرة جديدة خلال الاجتماع الأخير تتمثل في اعتراف من بعض الأعضاء بأنهم لم يلتزموا باتفاق خفض الإنتاج لكن لديهم الرغبة في تعويض ذلك والالتزام صراحة بتخفيضات مستقبلية".

وأضاف: "نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو. نحاول الاستفادة من خبرات الماضي في التعاون المشترك وتعزيز الثقة داخل المنظمة".

كذلك أشاد وزير الطاقة بدور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين المنتجين وفي إيجاد حلول توافقية، كما أعلن أن السعودية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات ذات الصلة بالطاقة مع الجزائر، واصفاً التعاون الثنائي بين البلدين بأنه ركن مؤسس داخل منظمة "أوبك".

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة: تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في لقاء مع التلفزيون الجزائري، الثلاثاء، أن "تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول (أوبك+) السبت الماضي".

ووفق ما نقلته "الألمانية" توقع الوزير أن يحقق هذا الاتفاق نتائج إيجابية.. وقال: "لاحظنا ظاهرة جديدة خلال الاجتماع الأخير تتمثل في اعتراف من بعض الأعضاء بأنهم لم يلتزموا باتفاق خفض الإنتاج لكن لديهم الرغبة في تعويض ذلك والالتزام صراحة بتخفيضات مستقبلية".

وأضاف: "نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو. نحاول الاستفادة من خبرات الماضي في التعاون المشترك وتعزيز الثقة داخل المنظمة".

كذلك أشاد وزير الطاقة بدور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين المنتجين وفي إيجاد حلول توافقية، كما أعلن أن السعودية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات ذات الصلة بالطاقة مع الجزائر، واصفاً التعاون الثنائي بين البلدين بأنه ركن مؤسس داخل منظمة "أوبك".

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:16 AM

وزير الطاقة: تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم

قال: نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في لقاء مع التلفزيون الجزائري، الثلاثاء، أن "تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول (أوبك+) السبت الماضي".

ووفق ما نقلته "الألمانية" توقع الوزير أن يحقق هذا الاتفاق نتائج إيجابية.. وقال: "لاحظنا ظاهرة جديدة خلال الاجتماع الأخير تتمثل في اعتراف من بعض الأعضاء بأنهم لم يلتزموا باتفاق خفض الإنتاج لكن لديهم الرغبة في تعويض ذلك والالتزام صراحة بتخفيضات مستقبلية".

وأضاف: "نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو. نحاول الاستفادة من خبرات الماضي في التعاون المشترك وتعزيز الثقة داخل المنظمة".

كذلك أشاد وزير الطاقة بدور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين المنتجين وفي إيجاد حلول توافقية، كما أعلن أن السعودية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات ذات الصلة بالطاقة مع الجزائر، واصفاً التعاون الثنائي بين البلدين بأنه ركن مؤسس داخل منظمة "أوبك".

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