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أمير دولة قطر يعرب عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد

أشاد بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه

أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق له أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد أمير دولة قطر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد إثر مغادرته محافظة العلا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه.

وأكد أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، سائلاً الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

القمة الخليجية العلا

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أمير دولة قطر يعرب عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد
سبق

أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق له أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد أمير دولة قطر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد إثر مغادرته محافظة العلا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه.

وأكد أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، سائلاً الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:52 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:15 AM

أمير دولة قطر يعرب عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد

أشاد بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
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أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق له أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد أمير دولة قطر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد إثر مغادرته محافظة العلا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه.

وأكد أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، سائلاً الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

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