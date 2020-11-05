مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبًا

بالتزامن مع إعلان آبل عن حدثها الجديد في 10 من هذا الشهر

أعلنت شركة مايكروسوفت، أن منصات Xbox ستحصل على خدمات تقنية جديدة قريبًا.

وأشارت مايكروسوفت في تدوينة لها على الإنترت، إلى أن منصات Xbox Series X وXbox Series S ستحصل منذ الـ10 من نوفمبر الجاري على خدمات Apple TV التقنية؛ مما سيسمح للمستخدمين باستعمال المنصات لمشاهدة المحطات التلفزيونية الرقمية والأفلام والأغاني المصورة.

كما أكدت الشركة أن هذه المنصات ستستمر بدعم خدمات Xbox One الحالية، وستحصل قريبًا أيضًا على تطبيقات البث المباشر مثل Amazon Prime Video وHulu وTwitch وSky Go وVudu وNOW TV وDisney Plus وNetflix وHBO Max بالإضافة إلى خدمات يوتيوب.

ووفق "روسيا اليوم" تبعًا للمعلومات المتوفرة؛ فإن خدمات Apple TV ستتوفر أيضًا على منصات playstation 5 اعتبارًا من 12 نوفمبر الجاري.

ويأتي إعلان مايكروسوفت هذا تزامنًا مع إعلان شركة آبل عن حدثها الجديد الذي سيُعقد في 10 الشهر الجاري، والمفترض أن تكشف خلاله عن تقنيات جديدة تتعلق بخدمات Apple TV وعدد من حواسب "ماك" المحمولة الجديدة.