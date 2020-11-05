النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبًا

بالتزامن مع إعلان آبل عن حدثها الجديد في 10 من هذا الشهر

أعلنت شركة مايكروسوفت، أن منصات Xbox ستحصل على خدمات تقنية جديدة قريبًا.

وأشارت مايكروسوفت في تدوينة لها على الإنترت، إلى أن منصات Xbox Series X وXbox Series S ستحصل منذ الـ10 من نوفمبر الجاري على خدمات Apple TV التقنية؛ مما سيسمح للمستخدمين باستعمال المنصات لمشاهدة المحطات التلفزيونية الرقمية والأفلام والأغاني المصورة.

كما أكدت الشركة أن هذه المنصات ستستمر بدعم خدمات Xbox One الحالية، وستحصل قريبًا أيضًا على تطبيقات البث المباشر مثل Amazon Prime Video وHulu وTwitch وSky Go وVudu وNOW TV وDisney Plus وNetflix وHBO Max بالإضافة إلى خدمات يوتيوب.

ووفق "روسيا اليوم" تبعًا للمعلومات المتوفرة؛ فإن خدمات Apple TV ستتوفر أيضًا على منصات playstation 5 اعتبارًا من 12 نوفمبر الجاري.

ويأتي إعلان مايكروسوفت هذا تزامنًا مع إعلان شركة آبل عن حدثها الجديد الذي سيُعقد في 10 الشهر الجاري، والمفترض أن تكشف خلاله عن تقنيات جديدة تتعلق بخدمات Apple TV وعدد من حواسب "ماك" المحمولة الجديدة.

شركة مايكروسوفت منصات Xbox

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبًا
سبق

أعلنت شركة مايكروسوفت، أن منصات Xbox ستحصل على خدمات تقنية جديدة قريبًا.

وأشارت مايكروسوفت في تدوينة لها على الإنترت، إلى أن منصات Xbox Series X وXbox Series S ستحصل منذ الـ10 من نوفمبر الجاري على خدمات Apple TV التقنية؛ مما سيسمح للمستخدمين باستعمال المنصات لمشاهدة المحطات التلفزيونية الرقمية والأفلام والأغاني المصورة.

كما أكدت الشركة أن هذه المنصات ستستمر بدعم خدمات Xbox One الحالية، وستحصل قريبًا أيضًا على تطبيقات البث المباشر مثل Amazon Prime Video وHulu وTwitch وSky Go وVudu وNOW TV وDisney Plus وNetflix وHBO Max بالإضافة إلى خدمات يوتيوب.

ووفق "روسيا اليوم" تبعًا للمعلومات المتوفرة؛ فإن خدمات Apple TV ستتوفر أيضًا على منصات playstation 5 اعتبارًا من 12 نوفمبر الجاري.

ويأتي إعلان مايكروسوفت هذا تزامنًا مع إعلان شركة آبل عن حدثها الجديد الذي سيُعقد في 10 الشهر الجاري، والمفترض أن تكشف خلاله عن تقنيات جديدة تتعلق بخدمات Apple TV وعدد من حواسب "ماك" المحمولة الجديدة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
01:25 PM

مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبًا

بالتزامن مع إعلان آبل عن حدثها الجديد في 10 من هذا الشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
41

أعلنت شركة مايكروسوفت، أن منصات Xbox ستحصل على خدمات تقنية جديدة قريبًا.

وأشارت مايكروسوفت في تدوينة لها على الإنترت، إلى أن منصات Xbox Series X وXbox Series S ستحصل منذ الـ10 من نوفمبر الجاري على خدمات Apple TV التقنية؛ مما سيسمح للمستخدمين باستعمال المنصات لمشاهدة المحطات التلفزيونية الرقمية والأفلام والأغاني المصورة.

كما أكدت الشركة أن هذه المنصات ستستمر بدعم خدمات Xbox One الحالية، وستحصل قريبًا أيضًا على تطبيقات البث المباشر مثل Amazon Prime Video وHulu وTwitch وSky Go وVudu وNOW TV وDisney Plus وNetflix وHBO Max بالإضافة إلى خدمات يوتيوب.

ووفق "روسيا اليوم" تبعًا للمعلومات المتوفرة؛ فإن خدمات Apple TV ستتوفر أيضًا على منصات playstation 5 اعتبارًا من 12 نوفمبر الجاري.

ويأتي إعلان مايكروسوفت هذا تزامنًا مع إعلان شركة آبل عن حدثها الجديد الذي سيُعقد في 10 الشهر الجاري، والمفترض أن تكشف خلاله عن تقنيات جديدة تتعلق بخدمات Apple TV وعدد من حواسب "ماك" المحمولة الجديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,545
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,030

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة