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أمانة الطائف تستنفر كافة إمكاناتها استعداداً لموسم الأمطار

برنامج لتأهيل شبكات التصريف وفرق عاملة للوقوف ميدانياً

استنفرت أمانة الطائف إمكانياتها استعداداً لموسم الأمطار، وجهزت فريق عمل متكاملًا مدعمًا بالآليات والتجهيزات اللازمة، تحسباً لهطول أمطار خلال الفترة القادمة، كما سيرت فرق عاملة للوقوف ميدانياً على تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المدينة، ورفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكل دوري في جميع الشوارع والأحياء.

وشرعت الأمانة بمتابعة أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بتنفيذ أعمال استباقية لفحص شبكات تصريف مياه الأمطار للحفاظ على سلامة تدفق المياه إلى العبارات والمنهولات ومجاري الأودية خلال موسم الأمطار، وتطبيق الخطط والبرامج الخاصة باحتواء السيول والتجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، وتعزيز أداء برامج المراقبة والتحكم للأنفاق، التي تشمل نظام مراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية، وتشغيل المضخات الغاطسة آلياً، مع وضع جميع فرق العمل الميدانية في جاهزية للتدخل وقت الحاجة بالمضخات الثابتة والمتحركة لتصريف التجمعات المائية أولاً بأول.

وأكدت الأمانة أنه تم تنظيم العمل بين الإدارات ذات العلاقة في الأمانة والفروع بما يعزز كفاءة الأداء خلال الموسم، وتنفيذ خطة طوارئ السيول وفق الآلية الموضوعة مسبقاً.

ودعت أمانة الطائف المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي ملاحظة أو تقديم أي مقترح؛ حيث تعمل غرفة العمليات على مدار الساعة، بالإضافة إلى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940، لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالسيول، وتوجيه الفرق الميدانية لمباشرتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تستنفر كافة إمكاناتها استعداداً لموسم الأمطار
سبق

استنفرت أمانة الطائف إمكانياتها استعداداً لموسم الأمطار، وجهزت فريق عمل متكاملًا مدعمًا بالآليات والتجهيزات اللازمة، تحسباً لهطول أمطار خلال الفترة القادمة، كما سيرت فرق عاملة للوقوف ميدانياً على تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المدينة، ورفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكل دوري في جميع الشوارع والأحياء.

وشرعت الأمانة بمتابعة أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بتنفيذ أعمال استباقية لفحص شبكات تصريف مياه الأمطار للحفاظ على سلامة تدفق المياه إلى العبارات والمنهولات ومجاري الأودية خلال موسم الأمطار، وتطبيق الخطط والبرامج الخاصة باحتواء السيول والتجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، وتعزيز أداء برامج المراقبة والتحكم للأنفاق، التي تشمل نظام مراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية، وتشغيل المضخات الغاطسة آلياً، مع وضع جميع فرق العمل الميدانية في جاهزية للتدخل وقت الحاجة بالمضخات الثابتة والمتحركة لتصريف التجمعات المائية أولاً بأول.

وأكدت الأمانة أنه تم تنظيم العمل بين الإدارات ذات العلاقة في الأمانة والفروع بما يعزز كفاءة الأداء خلال الموسم، وتنفيذ خطة طوارئ السيول وفق الآلية الموضوعة مسبقاً.

ودعت أمانة الطائف المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي ملاحظة أو تقديم أي مقترح؛ حيث تعمل غرفة العمليات على مدار الساعة، بالإضافة إلى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940، لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالسيول، وتوجيه الفرق الميدانية لمباشرتها.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
07:29 PM

أمانة الطائف تستنفر كافة إمكاناتها استعداداً لموسم الأمطار

برنامج لتأهيل شبكات التصريف وفرق عاملة للوقوف ميدانياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استنفرت أمانة الطائف إمكانياتها استعداداً لموسم الأمطار، وجهزت فريق عمل متكاملًا مدعمًا بالآليات والتجهيزات اللازمة، تحسباً لهطول أمطار خلال الفترة القادمة، كما سيرت فرق عاملة للوقوف ميدانياً على تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المدينة، ورفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكل دوري في جميع الشوارع والأحياء.

وشرعت الأمانة بمتابعة أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بتنفيذ أعمال استباقية لفحص شبكات تصريف مياه الأمطار للحفاظ على سلامة تدفق المياه إلى العبارات والمنهولات ومجاري الأودية خلال موسم الأمطار، وتطبيق الخطط والبرامج الخاصة باحتواء السيول والتجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، وتعزيز أداء برامج المراقبة والتحكم للأنفاق، التي تشمل نظام مراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية، وتشغيل المضخات الغاطسة آلياً، مع وضع جميع فرق العمل الميدانية في جاهزية للتدخل وقت الحاجة بالمضخات الثابتة والمتحركة لتصريف التجمعات المائية أولاً بأول.

وأكدت الأمانة أنه تم تنظيم العمل بين الإدارات ذات العلاقة في الأمانة والفروع بما يعزز كفاءة الأداء خلال الموسم، وتنفيذ خطة طوارئ السيول وفق الآلية الموضوعة مسبقاً.

ودعت أمانة الطائف المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي ملاحظة أو تقديم أي مقترح؛ حيث تعمل غرفة العمليات على مدار الساعة، بالإضافة إلى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940، لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالسيول، وتوجيه الفرق الميدانية لمباشرتها.

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