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"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 278 خلال الـ24 ساعة الماضية

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8687.93 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال.. 200 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 70.06 نقاط ليقفل عند مستوى 8687.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 315 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والمصافي، والجزيرة ريت، وتهامة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت القصيم، والأهلي، وبتروكيم، وأسمنت الجنوب، ودارية ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.78%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والمصافي، وكيان السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، والراجحي، وباعظيم، والأسماك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 538.05 نقطة ليقفل عند مستوى 25269.14 نقطة، وبتداولات بلغت 61 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1416 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8687.93 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 70.06 نقاط ليقفل عند مستوى 8687.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 315 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والمصافي، والجزيرة ريت، وتهامة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت القصيم، والأهلي، وبتروكيم، وأسمنت الجنوب، ودارية ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.78%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والمصافي، وكيان السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، والراجحي، وباعظيم، والأسماك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 538.05 نقطة ليقفل عند مستوى 25269.14 نقطة، وبتداولات بلغت 61 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1416 صفقة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
04:07 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8687.93 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال.. 200 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 70.06 نقاط ليقفل عند مستوى 8687.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 315 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والمصافي، والجزيرة ريت، وتهامة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت القصيم، والأهلي، وبتروكيم، وأسمنت الجنوب، ودارية ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.78%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والمصافي، وكيان السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، والراجحي، وباعظيم، والأسماك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 538.05 نقطة ليقفل عند مستوى 25269.14 نقطة، وبتداولات بلغت 61 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1416 صفقة.

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