النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طائرات التحالف تكبّد ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى في حرض شمال اليمن

قوات الجيش اليمني توقع قتلى في عناصرهم وتجرح آخرين وتدمر عربات وآليات

لقي عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم من جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة اليمنية.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الغارات الجوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية التابعة لإيران، شرق وغرب مدينة حرض، كبدتها عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية.

وفي محافظة صعدة ذكر موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية استهدفت عددًا من عربات الميليشيا الإرهابية في سلسلة جبال "رشاحة"، مضيفًا أن الاستهداف أسفر عن مصرع عددٍ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عربات وآليات الميليشيا الانقلابية.

اليمن ميليشيا الحوثي إيران صعدة الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
طائرات التحالف تكبّد ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى في حرض شمال اليمن
سبق

لقي عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم من جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة اليمنية.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الغارات الجوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية التابعة لإيران، شرق وغرب مدينة حرض، كبدتها عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية.

وفي محافظة صعدة ذكر موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية استهدفت عددًا من عربات الميليشيا الإرهابية في سلسلة جبال "رشاحة"، مضيفًا أن الاستهداف أسفر عن مصرع عددٍ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عربات وآليات الميليشيا الانقلابية.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:27 AM

طائرات التحالف تكبّد ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى في حرض شمال اليمن

قوات الجيش اليمني توقع قتلى في عناصرهم وتجرح آخرين وتدمر عربات وآليات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حجة
0
1,526

لقي عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم من جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة اليمنية.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الغارات الجوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية التابعة لإيران، شرق وغرب مدينة حرض، كبدتها عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية.

وفي محافظة صعدة ذكر موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية استهدفت عددًا من عربات الميليشيا الإرهابية في سلسلة جبال "رشاحة"، مضيفًا أن الاستهداف أسفر عن مصرع عددٍ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عربات وآليات الميليشيا الانقلابية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,087
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,784
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,886
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,600

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة