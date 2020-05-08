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الهلال الأحمر الفلسطيني يشدد الإجراءات الوقائية بالمخيمات في لبنان

في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل تجمعات اللاجئين

شددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، من إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ونظّمت الجمعية الفلسطينية دورة تدريبية تقنية، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، للطاقم الطبي والإداري في الجمعية في "صيدا وبيروت"؛ لتحليل البيانات وإدارة المعلومات الإنسانية والصحية، كوسيلة من وسائل مواجهة فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الهلال الأحمر الفلسطيني يشدد الإجراءات الوقائية بالمخيمات في لبنان
سبق

شددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، من إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ونظّمت الجمعية الفلسطينية دورة تدريبية تقنية، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، للطاقم الطبي والإداري في الجمعية في "صيدا وبيروت"؛ لتحليل البيانات وإدارة المعلومات الإنسانية والصحية، كوسيلة من وسائل مواجهة فيروس كورونا.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:59 PM

الهلال الأحمر الفلسطيني يشدد الإجراءات الوقائية بالمخيمات في لبنان

في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل تجمعات اللاجئين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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شددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، من إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ونظّمت الجمعية الفلسطينية دورة تدريبية تقنية، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، للطاقم الطبي والإداري في الجمعية في "صيدا وبيروت"؛ لتحليل البيانات وإدارة المعلومات الإنسانية والصحية، كوسيلة من وسائل مواجهة فيروس كورونا.

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