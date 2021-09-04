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فيديو.. طائر أذهل الجميع وهو يقلد صوت رضيع يبكي

من صوت إنذار الحريق إلى مسدسات الألعاب

ما قام به طائر القيثارة هذا يوم الثلاثاء الماضي، أصاب بالذهول كل زوار حديقة تارونغا في مدينة سيدني الأسترالية، حين كشف عن قدرته الفائقة في تقليد صوت رضيع يبكي.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قام المسؤولون داخل الحديقة، بتصوير طائر قيثارة يدعى "إيكو" أو "صدى الصوت"، يبلغ من العمر 7 سنوات، وهو يؤدّي صوت الطفل الرضيع المشابه للواقع جدًّا.

وقالت المشرفة على وحدة الطيور في حديقة حيوان تارونغا، لين جوليبيوسكي: إن الطائر "إيكو" ظل يتدرب على إتقان صوت الطفل الباكي منذ عام، وذلك خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابعت غوليبيوسكي مازحة: "لا يمكنني إلا أن أفترض أن الطائر التقط الصوت من ضيوفنا؛ إذ إنني أعتقد أن حديقة الحيوان هي مكان سعيد تزوره العائلات".

ولفتت إلى أن الطائر يقلد أصواتًا أخرى؛ منها صوت الإنذار الخاص بإخلاء الحديقة عند نشوب حريق؛ حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتتكوّن طيور القيثارة التي تعيش في أستراليا من نوعين، وتعرف الذكور بذيل طويل من الريش، وكذلك بقدرتها على تقليد الأصوات، من أجهزة إنذار السيارة إلى مسدسات الألعاب.

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فيديو.. طائر أذهل الجميع وهو يقلد صوت رضيع يبكي
سبق

ما قام به طائر القيثارة هذا يوم الثلاثاء الماضي، أصاب بالذهول كل زوار حديقة تارونغا في مدينة سيدني الأسترالية، حين كشف عن قدرته الفائقة في تقليد صوت رضيع يبكي.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قام المسؤولون داخل الحديقة، بتصوير طائر قيثارة يدعى "إيكو" أو "صدى الصوت"، يبلغ من العمر 7 سنوات، وهو يؤدّي صوت الطفل الرضيع المشابه للواقع جدًّا.

وقالت المشرفة على وحدة الطيور في حديقة حيوان تارونغا، لين جوليبيوسكي: إن الطائر "إيكو" ظل يتدرب على إتقان صوت الطفل الباكي منذ عام، وذلك خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابعت غوليبيوسكي مازحة: "لا يمكنني إلا أن أفترض أن الطائر التقط الصوت من ضيوفنا؛ إذ إنني أعتقد أن حديقة الحيوان هي مكان سعيد تزوره العائلات".

ولفتت إلى أن الطائر يقلد أصواتًا أخرى؛ منها صوت الإنذار الخاص بإخلاء الحديقة عند نشوب حريق؛ حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتتكوّن طيور القيثارة التي تعيش في أستراليا من نوعين، وتعرف الذكور بذيل طويل من الريش، وكذلك بقدرتها على تقليد الأصوات، من أجهزة إنذار السيارة إلى مسدسات الألعاب.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:18 AM

فيديو.. طائر أذهل الجميع وهو يقلد صوت رضيع يبكي

من صوت إنذار الحريق إلى مسدسات الألعاب

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
13,335

ما قام به طائر القيثارة هذا يوم الثلاثاء الماضي، أصاب بالذهول كل زوار حديقة تارونغا في مدينة سيدني الأسترالية، حين كشف عن قدرته الفائقة في تقليد صوت رضيع يبكي.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قام المسؤولون داخل الحديقة، بتصوير طائر قيثارة يدعى "إيكو" أو "صدى الصوت"، يبلغ من العمر 7 سنوات، وهو يؤدّي صوت الطفل الرضيع المشابه للواقع جدًّا.

وقالت المشرفة على وحدة الطيور في حديقة حيوان تارونغا، لين جوليبيوسكي: إن الطائر "إيكو" ظل يتدرب على إتقان صوت الطفل الباكي منذ عام، وذلك خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابعت غوليبيوسكي مازحة: "لا يمكنني إلا أن أفترض أن الطائر التقط الصوت من ضيوفنا؛ إذ إنني أعتقد أن حديقة الحيوان هي مكان سعيد تزوره العائلات".

ولفتت إلى أن الطائر يقلد أصواتًا أخرى؛ منها صوت الإنذار الخاص بإخلاء الحديقة عند نشوب حريق؛ حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتتكوّن طيور القيثارة التي تعيش في أستراليا من نوعين، وتعرف الذكور بذيل طويل من الريش، وكذلك بقدرتها على تقليد الأصوات، من أجهزة إنذار السيارة إلى مسدسات الألعاب.

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