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التعليم في زمن كورونا على طاولة مدير مكتب التربية لدول الخليج خلال زيارته للكويت

"العاصمي" بحث مع الوزير الكويتي سبل تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء

التقى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي وزير التربية الكويتي، عضو المؤتمر العام لمكتب التربية العربي الدكتور علي فهد المضف، وذلك خلال زيارته لدولة الكويت.

وتفصيلاً، بحث "العاصمي" خلال اللقاء عددًا من الموضوعات التعليمية المهمة، ولاسيما تلك المتعلّقة بتعزيز أواصر العمل المشترك في مجالات التربية والتعليم بين الدول الأعضاء، وما فرضته جائحة كورونا من تحديات على منظومة التعليم فيها، وأفضل السبل لتجاوز هذه التحديات بما ينعكس إيجابًا على واقع المنظومة التعليمية في دول الخليج التي تضع التعليم في طليعة أولوياتها التنموية.

وقدّم "العاصمي" الشكر لوزير التربية الكويتي على جهوده الحثيثة للارتقاء بالتعليم في دولة الكويت، وثمّن دور وزراء التعليم في الدول الأعضاء الدعم الذي يولونه لمكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يمكّن المكتب من القيام بمهامّه والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به خدمةً للعملية التعليمية في دول الخليج العربي.

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التعليم في زمن كورونا على طاولة مدير مكتب التربية لدول الخليج خلال زيارته للكويت
سبق

التقى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي وزير التربية الكويتي، عضو المؤتمر العام لمكتب التربية العربي الدكتور علي فهد المضف، وذلك خلال زيارته لدولة الكويت.

وتفصيلاً، بحث "العاصمي" خلال اللقاء عددًا من الموضوعات التعليمية المهمة، ولاسيما تلك المتعلّقة بتعزيز أواصر العمل المشترك في مجالات التربية والتعليم بين الدول الأعضاء، وما فرضته جائحة كورونا من تحديات على منظومة التعليم فيها، وأفضل السبل لتجاوز هذه التحديات بما ينعكس إيجابًا على واقع المنظومة التعليمية في دول الخليج التي تضع التعليم في طليعة أولوياتها التنموية.

وقدّم "العاصمي" الشكر لوزير التربية الكويتي على جهوده الحثيثة للارتقاء بالتعليم في دولة الكويت، وثمّن دور وزراء التعليم في الدول الأعضاء الدعم الذي يولونه لمكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يمكّن المكتب من القيام بمهامّه والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به خدمةً للعملية التعليمية في دول الخليج العربي.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
09:34 PM

التعليم في زمن كورونا على طاولة مدير مكتب التربية لدول الخليج خلال زيارته للكويت

"العاصمي" بحث مع الوزير الكويتي سبل تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي وزير التربية الكويتي، عضو المؤتمر العام لمكتب التربية العربي الدكتور علي فهد المضف، وذلك خلال زيارته لدولة الكويت.

وتفصيلاً، بحث "العاصمي" خلال اللقاء عددًا من الموضوعات التعليمية المهمة، ولاسيما تلك المتعلّقة بتعزيز أواصر العمل المشترك في مجالات التربية والتعليم بين الدول الأعضاء، وما فرضته جائحة كورونا من تحديات على منظومة التعليم فيها، وأفضل السبل لتجاوز هذه التحديات بما ينعكس إيجابًا على واقع المنظومة التعليمية في دول الخليج التي تضع التعليم في طليعة أولوياتها التنموية.

وقدّم "العاصمي" الشكر لوزير التربية الكويتي على جهوده الحثيثة للارتقاء بالتعليم في دولة الكويت، وثمّن دور وزراء التعليم في الدول الأعضاء الدعم الذي يولونه لمكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يمكّن المكتب من القيام بمهامّه والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به خدمةً للعملية التعليمية في دول الخليج العربي.

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