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إصابة الرئيس الموريتاني بـ"كورونا"

"الغزواني" يعاني أعراضاً خفيفة بالفيروس

أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، اليوم (الثلاثاء) إصابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة أن الفحوص الطبية التي أجراها رئيس الجمهورية بعد إصابته بزكام، أظهرت إيجابية النتيجة والإصابة بفيروس كورونا وبأعراض خفيفة، وفقاً للوكالة الموريتانية للأنباء.

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إصابة الرئيس الموريتاني بـ"كورونا"
سبق

أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، اليوم (الثلاثاء) إصابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة أن الفحوص الطبية التي أجراها رئيس الجمهورية بعد إصابته بزكام، أظهرت إيجابية النتيجة والإصابة بفيروس كورونا وبأعراض خفيفة، وفقاً للوكالة الموريتانية للأنباء.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
09:08 PM

إصابة الرئيس الموريتاني بـ"كورونا"

"الغزواني" يعاني أعراضاً خفيفة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، اليوم (الثلاثاء) إصابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة أن الفحوص الطبية التي أجراها رئيس الجمهورية بعد إصابته بزكام، أظهرت إيجابية النتيجة والإصابة بفيروس كورونا وبأعراض خفيفة، وفقاً للوكالة الموريتانية للأنباء.

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