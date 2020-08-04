"الخارجية": السعودية تتابع ببالغ القلق تداعيات انفجار "مرفأ بيروت" وتؤكد تضامنها مع الشعب اللبناني

صرحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين.

وعبّرت حكومة السعودية عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى -عز وجل- أن يرحم مَن توفوا في هذا الحادث الأليم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.

وتؤكد الوزارة وقوف السعودية التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.