مع تحقيق البطولة رقم 64.. "كنو" والهلال معًا حتى 2025

قطع الطريق على النصر والاتحاد

أعلن نادي الهلال، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، عن تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول "الدولي" محمد كنو حتى 2025.



وبث الحساب الرسمي لنادي الهلال على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها حملت صورة كنو وتصدرها عبارة «محمد كنو هلالي حتى 2025»، وذلك بعد تتويج الأزرق بطلاً لكأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه.



وأنهت الإدارة الهلالية ملف تجديد عقد اللاعب بعد تداول أنباء غير رسمية عن دخول النصر«الغريم التقليدي» طرفًا لكسب خدماته، وكذلك تقدم نادي الاتحاد بعرض شفوي مفتوح للاعب، في ظل اهتمام السد القطري باستقطابه.



وعقب نهاية مباراة بطولة كأس السوبر السعودي والتي توج بها الهلال بعد الفوز على الفيصلي، ظهر كنو مغالبًا دموعه وهو برفقة فهد المفرج عضو مجلس الإدارة. كما شهدت غرفة الملابس اجتماعًا مصغرًا مع فهد بن نافل رئيس النادي في حضور المفرج قبل إعلان النادي التجديد معه رسميًا.