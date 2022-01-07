النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع تحقيق البطولة رقم 64.. "كنو" والهلال معًا حتى 2025

قطع الطريق على النصر والاتحاد

أعلن نادي الهلال، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، عن تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول "الدولي" محمد كنو حتى 2025.


وبث الحساب الرسمي لنادي الهلال على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها حملت صورة كنو وتصدرها عبارة «محمد كنو هلالي حتى 2025»، وذلك بعد تتويج الأزرق بطلاً لكأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه.


وأنهت الإدارة الهلالية ملف تجديد عقد اللاعب بعد تداول أنباء غير رسمية عن دخول النصر«الغريم التقليدي» طرفًا لكسب خدماته، وكذلك تقدم نادي الاتحاد بعرض شفوي مفتوح للاعب، في ظل اهتمام السد القطري باستقطابه.


وعقب نهاية مباراة بطولة كأس السوبر السعودي والتي توج بها الهلال بعد الفوز على الفيصلي، ظهر كنو مغالبًا دموعه وهو برفقة فهد المفرج عضو مجلس الإدارة. كما شهدت غرفة الملابس اجتماعًا مصغرًا مع فهد بن نافل رئيس النادي في حضور المفرج قبل إعلان النادي التجديد معه رسميًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مع تحقيق البطولة رقم 64.. "كنو" والهلال معًا حتى 2025
سبق

أعلن نادي الهلال، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، عن تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول "الدولي" محمد كنو حتى 2025.


وبث الحساب الرسمي لنادي الهلال على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها حملت صورة كنو وتصدرها عبارة «محمد كنو هلالي حتى 2025»، وذلك بعد تتويج الأزرق بطلاً لكأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه.


وأنهت الإدارة الهلالية ملف تجديد عقد اللاعب بعد تداول أنباء غير رسمية عن دخول النصر«الغريم التقليدي» طرفًا لكسب خدماته، وكذلك تقدم نادي الاتحاد بعرض شفوي مفتوح للاعب، في ظل اهتمام السد القطري باستقطابه.


وعقب نهاية مباراة بطولة كأس السوبر السعودي والتي توج بها الهلال بعد الفوز على الفيصلي، ظهر كنو مغالبًا دموعه وهو برفقة فهد المفرج عضو مجلس الإدارة. كما شهدت غرفة الملابس اجتماعًا مصغرًا مع فهد بن نافل رئيس النادي في حضور المفرج قبل إعلان النادي التجديد معه رسميًا.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:01 AM
اخر تعديل
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
10:46 AM

مع تحقيق البطولة رقم 64.. "كنو" والهلال معًا حتى 2025

قطع الطريق على النصر والاتحاد

A A A
أحمد سرور - الرياض
8
6,193

أعلن نادي الهلال، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، عن تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول "الدولي" محمد كنو حتى 2025.


وبث الحساب الرسمي لنادي الهلال على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها حملت صورة كنو وتصدرها عبارة «محمد كنو هلالي حتى 2025»، وذلك بعد تتويج الأزرق بطلاً لكأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه.


وأنهت الإدارة الهلالية ملف تجديد عقد اللاعب بعد تداول أنباء غير رسمية عن دخول النصر«الغريم التقليدي» طرفًا لكسب خدماته، وكذلك تقدم نادي الاتحاد بعرض شفوي مفتوح للاعب، في ظل اهتمام السد القطري باستقطابه.


وعقب نهاية مباراة بطولة كأس السوبر السعودي والتي توج بها الهلال بعد الفوز على الفيصلي، ظهر كنو مغالبًا دموعه وهو برفقة فهد المفرج عضو مجلس الإدارة. كما شهدت غرفة الملابس اجتماعًا مصغرًا مع فهد بن نافل رئيس النادي في حضور المفرج قبل إعلان النادي التجديد معه رسميًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,300
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,295
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,707
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,617

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة