"أجياد" تحتفي بضيوف الرحمن من معتمري "أوكرانيا"

ضمن برنامج "عمرة العالم"

احتفت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، بضيوف الرحمن المعتمرين القادمين من دولة أوكرانيا من المسلمين الجدد.

جاء ذلك ضمن برنامج "عمرة العالم" الذي تنفذه مؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع والبالغ عددهم 23 معتمراً ومعتمرة.

وقدمت الجمعية خلال استقبالها ضيوف البرنامج، العديد من الهدايا المتنوعة عبر مشروع "حفاوة ضيف الرحمن" الذي يتمثل في تقديم هدايا دعوية توعوية ومتميزة تحتوي على حقيبة بداخلها منتجات الجمعية من مطوية مناسك الحج والعمرة وسجادة مخملة ومظلة ومناديل ورقية، إلى جانب إهداء الجمعية مصاحف مترجمة باللغة الأوكرانية.

ومن جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري، كلمةً رحّب من خلالها بضيوف الرحمن الذين جاؤوا ملبين لنداء ربهم، ناقلاً لهم تحيات القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً لقاصدي بيت الله الحرم، وسخرت كل إمكاناتها لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وحث الشيخ "الجفري" الضيوف على وجوب اتباع سبيل المخلصين والمؤمنين، وأن نبتعد عن طريق المنافقين، وأنه ينبغي علينا -أيضاً- أن تكون كل تحركاتنا لله فعلمنا لله، وإخلاصنا لله، سائلاً الله أن يتقبل من ضيوف الرحمن عمرتهم وأن يرجعوا إلى أهليهم سالمين غانمين.