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تقليص للفترة الفاصلة.. توصية عاجلة بشأن جرعة "فايزر" المعززة

لم تغيّر التوصية المتعلقة للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون

أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، بتقليص الفترة الفاصلة بين الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19، والجرعة المعززة إلى 5 أشهر بدلاً من 6.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الإثنين، بتقليص الفترة الزمنية بين الجرعتين الثانية والمعززة، والسماح باستخدام جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال من 12 إلى 15 عاماً.

وأوصت المراكز أيضاً بأن يتلقى الأطفال، الذين يعانون ضعفاً في المناعة بأي شكلٍ من الأشكال وتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، جرعة إضافية من اللقاح بعد 28 يوماً من الجرعة الثانية، وفق سكاي نيوز.

ويعد لقاح فايزر-بيونتيك الوحيد المتاح للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً في الولايات المتحدة، وكانت قد صرحت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أواخر أكتوبر العام الماضي.

ولم تغيّر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التوصية المتعلقة بالفاصل الزمني بين الجرعتين الثانية والمعززة للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون أو موديرنا، الذي يظل عند شهرين بالنسبة للقاح جونسون، و6 أشهر لموديرنا.

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تقليص للفترة الفاصلة.. توصية عاجلة بشأن جرعة "فايزر" المعززة
سبق

أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، بتقليص الفترة الفاصلة بين الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19، والجرعة المعززة إلى 5 أشهر بدلاً من 6.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الإثنين، بتقليص الفترة الزمنية بين الجرعتين الثانية والمعززة، والسماح باستخدام جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال من 12 إلى 15 عاماً.

وأوصت المراكز أيضاً بأن يتلقى الأطفال، الذين يعانون ضعفاً في المناعة بأي شكلٍ من الأشكال وتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، جرعة إضافية من اللقاح بعد 28 يوماً من الجرعة الثانية، وفق سكاي نيوز.

ويعد لقاح فايزر-بيونتيك الوحيد المتاح للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً في الولايات المتحدة، وكانت قد صرحت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أواخر أكتوبر العام الماضي.

ولم تغيّر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التوصية المتعلقة بالفاصل الزمني بين الجرعتين الثانية والمعززة للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون أو موديرنا، الذي يظل عند شهرين بالنسبة للقاح جونسون، و6 أشهر لموديرنا.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
09:54 AM

تقليص للفترة الفاصلة.. توصية عاجلة بشأن جرعة "فايزر" المعززة

لم تغيّر التوصية المتعلقة للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، بتقليص الفترة الفاصلة بين الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19، والجرعة المعززة إلى 5 أشهر بدلاً من 6.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الإثنين، بتقليص الفترة الزمنية بين الجرعتين الثانية والمعززة، والسماح باستخدام جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال من 12 إلى 15 عاماً.

وأوصت المراكز أيضاً بأن يتلقى الأطفال، الذين يعانون ضعفاً في المناعة بأي شكلٍ من الأشكال وتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، جرعة إضافية من اللقاح بعد 28 يوماً من الجرعة الثانية، وفق سكاي نيوز.

ويعد لقاح فايزر-بيونتيك الوحيد المتاح للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً في الولايات المتحدة، وكانت قد صرحت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أواخر أكتوبر العام الماضي.

ولم تغيّر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التوصية المتعلقة بالفاصل الزمني بين الجرعتين الثانية والمعززة للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون أو موديرنا، الذي يظل عند شهرين بالنسبة للقاح جونسون، و6 أشهر لموديرنا.

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