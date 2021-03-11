وأكدت وكالة البلديات بالأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

وتم ضبط 12 منشأة تجارية أخرى مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بلدية الشرائع الفرعية خلال الأسبوع الحالي 196 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة العاصمة المقدسة تضبط عدة منشآت مخالفة في أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-11 نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بلدية الشرائع الفرعية خلال الأسبوع الحالي 196 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وتم ضبط 12 منشأة تجارية أخرى مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. وأكدت وكالة البلديات بالأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 02:30 PM

أمانة العاصمة المقدسة تضبط عدة منشآت مخالفة في أسبوع بعد تنفيذ بلدية الشرائع الفرعية 195 جولة رقابية





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نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بلدية الشرائع الفرعية خلال الأسبوع الحالي 196 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم ضبط 12 منشأة تجارية أخرى مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكدت وكالة البلديات بالأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.