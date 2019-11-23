النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بماذا تخبرنا نتائج الأيام الخمسة الأولى لاكتتاب أرامكو؟.. مختص يجيب لـ"سبق"

قال إنه من المتوقع أن يتزايد الإقبال في الأيام الأخيرة قبل الغلق

جاء إعلان شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار عن نتائج اكتتاب أرامكو للأيام الخمسة الأولى، بصفتها مدير الاكتتاب؛ لتعكس إقبالًا كبيرًا جدًّا من قبل المؤسسات والأفراد، بحسب مختص في مجال الاقتصاد والاستثمار.

وكانت "سامبا كابيتال" قد أعلنت أن القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.393.628.576 ريالًا سعوديًّا، وبلغ إجماليها 1.824.800.893 سهمًا.

وأشارت إلى أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.821.161 مكتتبًا، بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهمًا، والتي تمثل 14.594.456.640 ريالًا سعوديًّا. وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.988.085.216 ريالًا سعوديًّا.

وتعليقًا على هذه النتائج قال خالد فدا المختص في الاقتصاد والاستثمار لـ"سبق": إنه تمت تغطية نحو 76% من إجمالي حجم الطرح في الأيام الخمسة الأولى، مبينًا أن "الأرقام تعكس إقبالًا قويًّا جدًّا وغير مسبوق من شريحة المؤسسات في هذه الفترة البسيطة".

مضيفًا: "يتضح اتجاه المؤسسات للاكتتاب بالسعر الأعلى في النطاق السعري وهو ٣٢ ريالًا للسهم؛ حيث تمت تغطية أكثر من ٩١٪؜ من حجم الطرح المخصص لهم لهذا السعر".

أما فيما يتعلق بأرقام شريحة الأفراد، فقد لفت إلى أنها واعدة جدًّا، وذكر: "نجد متوسط اكتتاب الفرد عند ٢٤٠ سهمًا، أي ما يعادل ٧٦٨٠ ريالًا، وتمت تغطية ما يقارب ٤٦٪؜ من حجم الطرح".

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه توقع حجم التخصيص: "حيث إنه من المتوقع أن يتزايد الإقبال في الأيام الأخيرة للاكتتاب كما جرت العادة، ولكن تبقى الأرقام مبشّرة بالخير"، بحسب تعبيره.

اكتتاب أرامكو شركة سامبا المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بماذا تخبرنا نتائج الأيام الخمسة الأولى لاكتتاب أرامكو؟.. مختص يجيب لـ"سبق"
سبق

جاء إعلان شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار عن نتائج اكتتاب أرامكو للأيام الخمسة الأولى، بصفتها مدير الاكتتاب؛ لتعكس إقبالًا كبيرًا جدًّا من قبل المؤسسات والأفراد، بحسب مختص في مجال الاقتصاد والاستثمار.

وكانت "سامبا كابيتال" قد أعلنت أن القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.393.628.576 ريالًا سعوديًّا، وبلغ إجماليها 1.824.800.893 سهمًا.

وأشارت إلى أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.821.161 مكتتبًا، بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهمًا، والتي تمثل 14.594.456.640 ريالًا سعوديًّا. وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.988.085.216 ريالًا سعوديًّا.

وتعليقًا على هذه النتائج قال خالد فدا المختص في الاقتصاد والاستثمار لـ"سبق": إنه تمت تغطية نحو 76% من إجمالي حجم الطرح في الأيام الخمسة الأولى، مبينًا أن "الأرقام تعكس إقبالًا قويًّا جدًّا وغير مسبوق من شريحة المؤسسات في هذه الفترة البسيطة".

مضيفًا: "يتضح اتجاه المؤسسات للاكتتاب بالسعر الأعلى في النطاق السعري وهو ٣٢ ريالًا للسهم؛ حيث تمت تغطية أكثر من ٩١٪؜ من حجم الطرح المخصص لهم لهذا السعر".

أما فيما يتعلق بأرقام شريحة الأفراد، فقد لفت إلى أنها واعدة جدًّا، وذكر: "نجد متوسط اكتتاب الفرد عند ٢٤٠ سهمًا، أي ما يعادل ٧٦٨٠ ريالًا، وتمت تغطية ما يقارب ٤٦٪؜ من حجم الطرح".

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه توقع حجم التخصيص: "حيث إنه من المتوقع أن يتزايد الإقبال في الأيام الأخيرة للاكتتاب كما جرت العادة، ولكن تبقى الأرقام مبشّرة بالخير"، بحسب تعبيره.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
10:15 AM

بماذا تخبرنا نتائج الأيام الخمسة الأولى لاكتتاب أرامكو؟.. مختص يجيب لـ"سبق"

قال إنه من المتوقع أن يتزايد الإقبال في الأيام الأخيرة قبل الغلق

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
4,716

جاء إعلان شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار عن نتائج اكتتاب أرامكو للأيام الخمسة الأولى، بصفتها مدير الاكتتاب؛ لتعكس إقبالًا كبيرًا جدًّا من قبل المؤسسات والأفراد، بحسب مختص في مجال الاقتصاد والاستثمار.

وكانت "سامبا كابيتال" قد أعلنت أن القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.393.628.576 ريالًا سعوديًّا، وبلغ إجماليها 1.824.800.893 سهمًا.

وأشارت إلى أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.821.161 مكتتبًا، بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهمًا، والتي تمثل 14.594.456.640 ريالًا سعوديًّا. وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.988.085.216 ريالًا سعوديًّا.

وتعليقًا على هذه النتائج قال خالد فدا المختص في الاقتصاد والاستثمار لـ"سبق": إنه تمت تغطية نحو 76% من إجمالي حجم الطرح في الأيام الخمسة الأولى، مبينًا أن "الأرقام تعكس إقبالًا قويًّا جدًّا وغير مسبوق من شريحة المؤسسات في هذه الفترة البسيطة".

مضيفًا: "يتضح اتجاه المؤسسات للاكتتاب بالسعر الأعلى في النطاق السعري وهو ٣٢ ريالًا للسهم؛ حيث تمت تغطية أكثر من ٩١٪؜ من حجم الطرح المخصص لهم لهذا السعر".

أما فيما يتعلق بأرقام شريحة الأفراد، فقد لفت إلى أنها واعدة جدًّا، وذكر: "نجد متوسط اكتتاب الفرد عند ٢٤٠ سهمًا، أي ما يعادل ٧٦٨٠ ريالًا، وتمت تغطية ما يقارب ٤٦٪؜ من حجم الطرح".

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه توقع حجم التخصيص: "حيث إنه من المتوقع أن يتزايد الإقبال في الأيام الأخيرة للاكتتاب كما جرت العادة، ولكن تبقى الأرقام مبشّرة بالخير"، بحسب تعبيره.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,541
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,915
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,237

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة