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ضمن خطة وضع كود زراعي لـ"أبها".. زراعة ٢٥ ألف شجرة "جاكراندا"

جاءت تنفيذًا لرؤية سمو ولي العهد في تعزيز وتنويع الغطاء النباتي بالمملكة

نفّذت أمانة منطقة عسير هذا العام، زراعة ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في مدينة أبها؛ وذلك استكمالًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في وضع كود زراعي لمدينة أبها.

وتحظى زراعة شجرة جاكراندا في المنطقة، بدعم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لمسار تنفيذها.

وجاءت تلك الجهود تنفيذًا لرؤية سمو ولي العهد، وبناءً على الخطة السنوية المتعلقة بزراعة الأشجار والزهور في المنطقة؛ بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي، وتجميل الشوارع وتوفير مصدر للأكسجين وعامل جذب سياحي للمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن تلك الأشجار تضفي هويةً مميزةً وطيفًا زاهيًا على أبها، فهي واحدة من أفضل الأشجار والأكثر ظلالًا ونموًّا وجمالًا؛ حيث تستمر في الأزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد نزول المطر.

وذكرت الأمانة أنها زرعت مليون وردة موسمية في عدة مواقع بالمدينة، لافتة إلى أن شجرة الجاكراندا ولونها البنفسجي الزاهي ستزين شوارع المدينة وحدائقها خلال فصلي الربيع وبداية فصل الصيف.

وأشارت إلى أن أشجار الجاكراندا التي تمت زراعتها، كانت مختارة بما يتوافق مع البيئة المحلية دائمة الخضرة، خصوصًا أنها لا تحتاج سوى لكميات قليلة من المياه ولا تشكل خطورة على البنية التحتية.

وكان سمو ولي العهد -حفظه الله- قد وجّه -قبل عامين- بوضع كود زراعي لأشجار الجاكراندا بمدينة أبها؛ وذلك ضمن عدة مشروعات للتنمية المستدامة على جميع الأصعدة.

وتضيف تلك الأشجار بجمالها ورائحتها العطرة في حدائق وشوارع وطرقات وميادين أبها، بُعدًا جماليًّا يسرّ الناظرين، ‏كما تعد من أجمل أشجار العالم ذات الزهور البنفسجية الزاهية التي تتخذ شكل حمائم مجتمعة في مظهر فريد وجذاب.

كما أنها تشكّل طيفًا زاهيًا على جمال الطبيعة في المدينة واعتدال مناخها المناسب لمثل هذه الأشجار؛ إذ تكتسي أغصانها الكثيفة أزهارًا بنفسجية وأرجوانية تفوح بشذاها أرجاء المكان.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن خطة وضع كود زراعي لـ"أبها".. زراعة ٢٥ ألف شجرة "جاكراندا"
سبق

نفّذت أمانة منطقة عسير هذا العام، زراعة ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في مدينة أبها؛ وذلك استكمالًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في وضع كود زراعي لمدينة أبها.

وتحظى زراعة شجرة جاكراندا في المنطقة، بدعم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لمسار تنفيذها.

وجاءت تلك الجهود تنفيذًا لرؤية سمو ولي العهد، وبناءً على الخطة السنوية المتعلقة بزراعة الأشجار والزهور في المنطقة؛ بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي، وتجميل الشوارع وتوفير مصدر للأكسجين وعامل جذب سياحي للمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن تلك الأشجار تضفي هويةً مميزةً وطيفًا زاهيًا على أبها، فهي واحدة من أفضل الأشجار والأكثر ظلالًا ونموًّا وجمالًا؛ حيث تستمر في الأزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد نزول المطر.

وذكرت الأمانة أنها زرعت مليون وردة موسمية في عدة مواقع بالمدينة، لافتة إلى أن شجرة الجاكراندا ولونها البنفسجي الزاهي ستزين شوارع المدينة وحدائقها خلال فصلي الربيع وبداية فصل الصيف.

وأشارت إلى أن أشجار الجاكراندا التي تمت زراعتها، كانت مختارة بما يتوافق مع البيئة المحلية دائمة الخضرة، خصوصًا أنها لا تحتاج سوى لكميات قليلة من المياه ولا تشكل خطورة على البنية التحتية.

وكان سمو ولي العهد -حفظه الله- قد وجّه -قبل عامين- بوضع كود زراعي لأشجار الجاكراندا بمدينة أبها؛ وذلك ضمن عدة مشروعات للتنمية المستدامة على جميع الأصعدة.

وتضيف تلك الأشجار بجمالها ورائحتها العطرة في حدائق وشوارع وطرقات وميادين أبها، بُعدًا جماليًّا يسرّ الناظرين، ‏كما تعد من أجمل أشجار العالم ذات الزهور البنفسجية الزاهية التي تتخذ شكل حمائم مجتمعة في مظهر فريد وجذاب.

كما أنها تشكّل طيفًا زاهيًا على جمال الطبيعة في المدينة واعتدال مناخها المناسب لمثل هذه الأشجار؛ إذ تكتسي أغصانها الكثيفة أزهارًا بنفسجية وأرجوانية تفوح بشذاها أرجاء المكان.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
09:37 PM

ضمن خطة وضع كود زراعي لـ"أبها".. زراعة ٢٥ ألف شجرة "جاكراندا"

جاءت تنفيذًا لرؤية سمو ولي العهد في تعزيز وتنويع الغطاء النباتي بالمملكة

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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نفّذت أمانة منطقة عسير هذا العام، زراعة ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في مدينة أبها؛ وذلك استكمالًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في وضع كود زراعي لمدينة أبها.

وتحظى زراعة شجرة جاكراندا في المنطقة، بدعم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لمسار تنفيذها.

وجاءت تلك الجهود تنفيذًا لرؤية سمو ولي العهد، وبناءً على الخطة السنوية المتعلقة بزراعة الأشجار والزهور في المنطقة؛ بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي، وتجميل الشوارع وتوفير مصدر للأكسجين وعامل جذب سياحي للمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن تلك الأشجار تضفي هويةً مميزةً وطيفًا زاهيًا على أبها، فهي واحدة من أفضل الأشجار والأكثر ظلالًا ونموًّا وجمالًا؛ حيث تستمر في الأزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد نزول المطر.

وذكرت الأمانة أنها زرعت مليون وردة موسمية في عدة مواقع بالمدينة، لافتة إلى أن شجرة الجاكراندا ولونها البنفسجي الزاهي ستزين شوارع المدينة وحدائقها خلال فصلي الربيع وبداية فصل الصيف.

وأشارت إلى أن أشجار الجاكراندا التي تمت زراعتها، كانت مختارة بما يتوافق مع البيئة المحلية دائمة الخضرة، خصوصًا أنها لا تحتاج سوى لكميات قليلة من المياه ولا تشكل خطورة على البنية التحتية.

وكان سمو ولي العهد -حفظه الله- قد وجّه -قبل عامين- بوضع كود زراعي لأشجار الجاكراندا بمدينة أبها؛ وذلك ضمن عدة مشروعات للتنمية المستدامة على جميع الأصعدة.

وتضيف تلك الأشجار بجمالها ورائحتها العطرة في حدائق وشوارع وطرقات وميادين أبها، بُعدًا جماليًّا يسرّ الناظرين، ‏كما تعد من أجمل أشجار العالم ذات الزهور البنفسجية الزاهية التي تتخذ شكل حمائم مجتمعة في مظهر فريد وجذاب.

كما أنها تشكّل طيفًا زاهيًا على جمال الطبيعة في المدينة واعتدال مناخها المناسب لمثل هذه الأشجار؛ إذ تكتسي أغصانها الكثيفة أزهارًا بنفسجية وأرجوانية تفوح بشذاها أرجاء المكان.

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