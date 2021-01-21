إطلاق النسخة السادسة من برنامج زمالة كايسيد الدولية والأوروبية لعام 2021م

أطلق مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، النسخة السادسة من برنامج كايسيد للزمالة الدولية والأوروبية، المعني بتعزيز ثقافة الحوار وترسيخ التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية ودعم المواطنة المشتركة. وكان البرنامج قد حظي بدعم أعضاء مجلس إدارة المركز متعددي الأديان والثقافات، وممثلي مجلس أطراف الدول المؤسسة، في حفل افتتاح البرنامج المنعقد اليوم افتراضيًا، وافتتحه الأمين العام فيصل بن معمر، بكلمة أشار فيها إلى ظروف الجائحة التي حالت دون عقد اللقاء فعليًا، بعدما عايش الجميع العام الماضي ظروفًا استثنائية، متطلعًا إلى مقابلة الزملاء والزميلات شخصيًا في المستقبل القريب، مؤكدًا بذل المركز قصارى جهده للتعامل مع قيود جائحة COVID-19 وسيعمل حثيثًا على استئناف برامجه واقعيًا بمجرد تخفيف القيود. وقال ابن معمر: "نحتفل معكم اليوم بالنسخة السادسة من برنامج كايسيد للزمالة الدولية"، معربًا عن تعليقه آمالاً خاصة على نجاح مخرجات زمالة كايسيد الدولية والأوروبية لهذا العام؛ لحاجة العالم الماسة إلى جهودهم في ظل الجائحة التي قلبت حياة الجميع رأسًا على عقب، وحملت في الوقت نفسه، رسالة تذكير قوية للجميع بضرورة التفاهم والتضامن والتعاون؛ لإيجاد الحلول لتحدياتنا المشتركة. وأكد ارتقاء الزملاء والزميلات المشاركين في برنامج زمالة كايسيد الدولية والأوروبية إلى مستوى التحديات التي فرضتها الجائحة، بعدما حشدوا جهودهم واستجابوا سريعًا لخدمة مجتمعاتهم من خلال تقديم الخدمات المساندة دينيًا وصحيًا وتوعويًا وغيرها من أشكال الخدمات الداعمة، وتلبية احتياجات مجتمعاتهم المختلفة سواء كان ذلك من خلال تقديم التوعية بالصحة العامة، واستشارات الصحة العقلية، أو مكافحة مظاهر خطاب الكراهية والتمييز الناجمة عن الجائحة. وأعرب ابن معمر عن فخره بزملاء البرنامج السابقين، ولاسيما زملاء العام الماضي، الذين أدوا الدور المنوط بهم كزملاء خير أداء، وإطلاق مبادرات متعددة الأديان وتنفيذها من خلال الاستفادة من تجارب بعضهم وخبرات بعضهم الآخر، وابتكار مسارات جديدة لمساعدة ودعم أعمال بعضهم بعضًا، فضلاً عن العمل كسفراء للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مجتمعاتهم المحلية، مشيرًا إلى أنهم يحظون بمكانة مرموقة، وأصبحوا قيادات دولية شابة، معروفة في مجالاتهم، وحازوا جوائز تقديرية على جهودهم المبذولة وأعمالهم الكبيرة، لافتًا الانتباه إلى أن النجاح الكبير والجائزة الكبرى التي يصبو إليها مركز الحوار العالمي، هي تعزيز الروابط والصلات التي سيشكلها زملاء وزميلات البرنامج في دورته السادسة، فيما بينهم، بتمكينهم ليصبحوا خير سفراء للتعايش بين أتباع الأديان داخل مجتمعاتهم ومؤسساتهم. وفي ختام كلمته، أعرب ابن معمر عن التزام كايسيد، بدعم جهودهم المبذولة وأعمالهم المقدَّرة طوال مدة البرنامج وبعده؛ لتحقيق أهدافهم المنشودة. وأن قبولهم الدخول في هذا البرنامج هو أكبر دليل على حجم الثقة التي أولوها للمركز، وبرامجه ومنصاته وفعالياته الحوارية العالمية. يُذكر أن برنامج كايسيد للزمالة الدولية، المجموعة الدولية والمجموعة الأوروبية، شهد تخريج 386 زميلاً وزميلة من 67 دولة حول العالم، خلال دوراته الخمس السابقة، وحقق نتائج إيجابية في الأوساط الشبابية، وحاز شهادات دولية لتنفيذه في بيئة تدريبية وتعليمية مساعدة لتنمية مهارات الحوار والاتصال والتعايش وبناء السلام وتعزيز التفكير النقدي البناء وتشجيع المبادرات المبتكرة ومواجهة التحديات وبناء الجسور المعرفية والثقافية. واستطاع المركز العالمي للحوار من تحقيق نجاحات متعددة من خلال إطلاق برامج تعليمية حول الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، عن طريق التعليم عن بعد، حيث اعتمد منها من قِبل عدد من الجامعات العالمية وأصبحت معتمدة لطلاب الدراسات العليا في تلك الجامعات.

إطلاق النسخة السادسة من برنامج زمالة كايسيد الدولية والأوروبية لعام 2021م وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-21 أطلق مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، النسخة السادسة من برنامج كايسيد للزمالة الدولية والأوروبية، المعني بتعزيز ثقافة الحوار وترسيخ التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية ودعم المواطنة المشتركة.



وكان البرنامج قد حظي بدعم أعضاء مجلس إدارة المركز متعددي الأديان والثقافات، وممثلي مجلس أطراف الدول المؤسسة، في حفل افتتاح البرنامج المنعقد اليوم افتراضيًا، وافتتحه الأمين العام فيصل بن معمر، بكلمة أشار فيها إلى ظروف الجائحة التي حالت دون عقد اللقاء فعليًا، بعدما عايش الجميع العام الماضي ظروفًا استثنائية، متطلعًا إلى مقابلة الزملاء والزميلات شخصيًا في المستقبل القريب، مؤكدًا بذل المركز قصارى جهده للتعامل مع قيود جائحة COVID-19 وسيعمل حثيثًا على استئناف برامجه واقعيًا بمجرد تخفيف القيود.



وقال ابن معمر: "نحتفل معكم اليوم بالنسخة السادسة من برنامج كايسيد للزمالة الدولية"، معربًا عن تعليقه آمالاً خاصة على نجاح مخرجات زمالة كايسيد الدولية والأوروبية لهذا العام؛ لحاجة العالم الماسة إلى جهودهم في ظل الجائحة التي قلبت حياة الجميع رأسًا على عقب، وحملت في الوقت نفسه، رسالة تذكير قوية للجميع بضرورة التفاهم والتضامن والتعاون؛ لإيجاد الحلول لتحدياتنا المشتركة.



وأكد ارتقاء الزملاء والزميلات المشاركين في برنامج زمالة كايسيد الدولية والأوروبية إلى مستوى التحديات التي فرضتها الجائحة، بعدما حشدوا جهودهم واستجابوا سريعًا لخدمة مجتمعاتهم من خلال تقديم الخدمات المساندة دينيًا وصحيًا وتوعويًا وغيرها من أشكال الخدمات الداعمة، وتلبية احتياجات مجتمعاتهم المختلفة سواء كان ذلك من خلال تقديم التوعية بالصحة العامة، واستشارات الصحة العقلية، أو مكافحة مظاهر خطاب الكراهية والتمييز الناجمة عن الجائحة.



وأعرب ابن معمر عن فخره بزملاء البرنامج السابقين، ولاسيما زملاء العام الماضي، الذين أدوا الدور المنوط بهم كزملاء خير أداء، وإطلاق مبادرات متعددة الأديان وتنفيذها من خلال الاستفادة من تجارب بعضهم وخبرات بعضهم الآخر، وابتكار مسارات جديدة لمساعدة ودعم أعمال بعضهم بعضًا، فضلاً عن العمل كسفراء للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مجتمعاتهم المحلية، مشيرًا إلى أنهم يحظون بمكانة مرموقة، وأصبحوا قيادات دولية شابة، معروفة في مجالاتهم، وحازوا جوائز تقديرية على جهودهم المبذولة وأعمالهم الكبيرة، لافتًا الانتباه إلى أن النجاح الكبير والجائزة الكبرى التي يصبو إليها مركز الحوار العالمي، هي تعزيز الروابط والصلات التي سيشكلها زملاء وزميلات البرنامج في دورته السادسة، فيما بينهم، بتمكينهم ليصبحوا خير سفراء للتعايش بين أتباع الأديان داخل مجتمعاتهم ومؤسساتهم.



وفي ختام كلمته، أعرب ابن معمر عن التزام كايسيد، بدعم جهودهم المبذولة وأعمالهم المقدَّرة طوال مدة البرنامج وبعده؛ لتحقيق أهدافهم المنشودة. وأن قبولهم الدخول في هذا البرنامج هو أكبر دليل على حجم الثقة التي أولوها للمركز، وبرامجه ومنصاته وفعالياته الحوارية العالمية.



يُذكر أن برنامج كايسيد للزمالة الدولية، المجموعة الدولية والمجموعة الأوروبية، شهد تخريج 386 زميلاً وزميلة من 67 دولة حول العالم، خلال دوراته الخمس السابقة، وحقق نتائج إيجابية في الأوساط الشبابية، وحاز شهادات دولية لتنفيذه في بيئة تدريبية وتعليمية مساعدة لتنمية مهارات الحوار والاتصال والتعايش وبناء السلام وتعزيز التفكير النقدي البناء وتشجيع المبادرات المبتكرة ومواجهة التحديات وبناء الجسور المعرفية والثقافية.



واستطاع المركز العالمي للحوار من تحقيق نجاحات متعددة من خلال إطلاق برامج تعليمية حول الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، عن طريق التعليم عن بعد، حيث اعتمد منها من قِبل عدد من الجامعات العالمية وأصبحت معتمدة لطلاب الدراسات العليا في تلك الجامعات.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 09:58 PM

إطلاق النسخة السادسة من برنامج زمالة كايسيد الدولية والأوروبية لعام 2021م ابن معمر: الاشتراك في البرنامج دليل على حجم الثقة في المركز وفعالياته الحوارية





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أطلق مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، النسخة السادسة من برنامج كايسيد للزمالة الدولية والأوروبية، المعني بتعزيز ثقافة الحوار وترسيخ التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية ودعم المواطنة المشتركة.



وكان البرنامج قد حظي بدعم أعضاء مجلس إدارة المركز متعددي الأديان والثقافات، وممثلي مجلس أطراف الدول المؤسسة، في حفل افتتاح البرنامج المنعقد اليوم افتراضيًا، وافتتحه الأمين العام فيصل بن معمر، بكلمة أشار فيها إلى ظروف الجائحة التي حالت دون عقد اللقاء فعليًا، بعدما عايش الجميع العام الماضي ظروفًا استثنائية، متطلعًا إلى مقابلة الزملاء والزميلات شخصيًا في المستقبل القريب، مؤكدًا بذل المركز قصارى جهده للتعامل مع قيود جائحة COVID-19 وسيعمل حثيثًا على استئناف برامجه واقعيًا بمجرد تخفيف القيود.



وقال ابن معمر: "نحتفل معكم اليوم بالنسخة السادسة من برنامج كايسيد للزمالة الدولية"، معربًا عن تعليقه آمالاً خاصة على نجاح مخرجات زمالة كايسيد الدولية والأوروبية لهذا العام؛ لحاجة العالم الماسة إلى جهودهم في ظل الجائحة التي قلبت حياة الجميع رأسًا على عقب، وحملت في الوقت نفسه، رسالة تذكير قوية للجميع بضرورة التفاهم والتضامن والتعاون؛ لإيجاد الحلول لتحدياتنا المشتركة.



وأكد ارتقاء الزملاء والزميلات المشاركين في برنامج زمالة كايسيد الدولية والأوروبية إلى مستوى التحديات التي فرضتها الجائحة، بعدما حشدوا جهودهم واستجابوا سريعًا لخدمة مجتمعاتهم من خلال تقديم الخدمات المساندة دينيًا وصحيًا وتوعويًا وغيرها من أشكال الخدمات الداعمة، وتلبية احتياجات مجتمعاتهم المختلفة سواء كان ذلك من خلال تقديم التوعية بالصحة العامة، واستشارات الصحة العقلية، أو مكافحة مظاهر خطاب الكراهية والتمييز الناجمة عن الجائحة.



وأعرب ابن معمر عن فخره بزملاء البرنامج السابقين، ولاسيما زملاء العام الماضي، الذين أدوا الدور المنوط بهم كزملاء خير أداء، وإطلاق مبادرات متعددة الأديان وتنفيذها من خلال الاستفادة من تجارب بعضهم وخبرات بعضهم الآخر، وابتكار مسارات جديدة لمساعدة ودعم أعمال بعضهم بعضًا، فضلاً عن العمل كسفراء للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مجتمعاتهم المحلية، مشيرًا إلى أنهم يحظون بمكانة مرموقة، وأصبحوا قيادات دولية شابة، معروفة في مجالاتهم، وحازوا جوائز تقديرية على جهودهم المبذولة وأعمالهم الكبيرة، لافتًا الانتباه إلى أن النجاح الكبير والجائزة الكبرى التي يصبو إليها مركز الحوار العالمي، هي تعزيز الروابط والصلات التي سيشكلها زملاء وزميلات البرنامج في دورته السادسة، فيما بينهم، بتمكينهم ليصبحوا خير سفراء للتعايش بين أتباع الأديان داخل مجتمعاتهم ومؤسساتهم.



وفي ختام كلمته، أعرب ابن معمر عن التزام كايسيد، بدعم جهودهم المبذولة وأعمالهم المقدَّرة طوال مدة البرنامج وبعده؛ لتحقيق أهدافهم المنشودة. وأن قبولهم الدخول في هذا البرنامج هو أكبر دليل على حجم الثقة التي أولوها للمركز، وبرامجه ومنصاته وفعالياته الحوارية العالمية.



يُذكر أن برنامج كايسيد للزمالة الدولية، المجموعة الدولية والمجموعة الأوروبية، شهد تخريج 386 زميلاً وزميلة من 67 دولة حول العالم، خلال دوراته الخمس السابقة، وحقق نتائج إيجابية في الأوساط الشبابية، وحاز شهادات دولية لتنفيذه في بيئة تدريبية وتعليمية مساعدة لتنمية مهارات الحوار والاتصال والتعايش وبناء السلام وتعزيز التفكير النقدي البناء وتشجيع المبادرات المبتكرة ومواجهة التحديات وبناء الجسور المعرفية والثقافية.



واستطاع المركز العالمي للحوار من تحقيق نجاحات متعددة من خلال إطلاق برامج تعليمية حول الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، عن طريق التعليم عن بعد، حيث اعتمد منها من قِبل عدد من الجامعات العالمية وأصبحت معتمدة لطلاب الدراسات العليا في تلك الجامعات.