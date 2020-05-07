إجراء أكثر من 8600 عملية جراحية في مستشفيات محافظات بيشة

منها عمليات اليوم الواحد والصغرى والكبرى.. وشملت تخصصات عدة

أجرت صحة بيشة 8600 عملية جراحية مختلفة منذ بداية هذا العام 2020 منها عمليات تعد إنجازًا (نوعية)، ومنها عمليات اليوم الواحد والعمليات الصغرى والكبرى، وشملت العمليات عدة تخصصات مثل العظام، إصابات الملاعب والإصابات الرياضية، الجراحة العامة، المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، عمليات النساء والأطفال، وعمليات العيون.

وأضافت صحة بيشة أنها تشرف على 8 مستشفيات موزعة على المحافظات التابعة لها، حيث تقدم الخدمات الصحية لأكثر من 400 ألف مواطن ومقيم عبر كلٍ من: مستشفى تثليث العام، مستشفى سبت العلاية العام، مستشفى البشائر العام، مستشفى تبالة العام، ومستشفى وادي ترج العام، مستشفى الرعاية المديدة والصحة النفسية، مستشفى الملك عبدالله.





وأوضحت صحة بيشة، أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة من أكبر المستشفيات، كما أنه المستشفى المرجعي للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة بيشة، ويقوم بدور محوري في عمليات نوعية ونادرة في جميع التخصصات.