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"مؤسسة الحبوب" تعلن أسماء المقبولين على وظائفها بميناء ينبع التجاري

أكدت على ضرورة استكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها 10 أيام

دعت المؤسسة العامة للحبوب المقبولين على الوظائف الإدارية والفنية للدخول على الرابط المرسل لهم برسالة نصية لاستكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

وأكدت المؤسسة أنه للاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم: (0112103333 ) تحويلة (2555 /2666 /2999 /2525 )


وللاطلاع على أسماء المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين يمكن الضغط على الرابط

https://cp.sago.gov.sa/Files/Media/FileManager/names.pdf

المؤسسة العامة للحبوب

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"مؤسسة الحبوب" تعلن أسماء المقبولين على وظائفها بميناء ينبع التجاري
سبق

دعت المؤسسة العامة للحبوب المقبولين على الوظائف الإدارية والفنية للدخول على الرابط المرسل لهم برسالة نصية لاستكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

وأكدت المؤسسة أنه للاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم: (0112103333 ) تحويلة (2555 /2666 /2999 /2525 )


وللاطلاع على أسماء المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين يمكن الضغط على الرابط

https://cp.sago.gov.sa/Files/Media/FileManager/names.pdf

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
02:29 PM

"مؤسسة الحبوب" تعلن أسماء المقبولين على وظائفها بميناء ينبع التجاري

أكدت على ضرورة استكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها 10 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
460

دعت المؤسسة العامة للحبوب المقبولين على الوظائف الإدارية والفنية للدخول على الرابط المرسل لهم برسالة نصية لاستكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

وأكدت المؤسسة أنه للاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم: (0112103333 ) تحويلة (2555 /2666 /2999 /2525 )


وللاطلاع على أسماء المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين يمكن الضغط على الرابط

https://cp.sago.gov.sa/Files/Media/FileManager/names.pdf

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