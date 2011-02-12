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غداً.. سماء المملكة والوطن العربي ستشهد اقتران كوكبَي الزهرة والمريخ

سيفصل بينهما 6 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي، صبيحة غد الأحد 13 فبراير 2022، اقتران بين كوكب الزهرة وكوكب المريخ قبل نحو ساعتين ونصف من شروق الشمس بالأفق الجنوبي الشرقي، حيث سيفصل بينهما 6 درجات، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن كوكب الزهرة سيكون واضحاً كجوهرة فضية ساطعة (-4.6) أمام المريخ بلونه الأحمر (+1.3)، وهذا يجعل المريخ أخفت بمقدار 300 مرة من الزهرة، وبسبب المسافة الواسعة بينهما لا يمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية التلسكوب والمنظار.

وأضاف أن المريخ يبدو خافتاً جداً لأنه موجود حالياً على الجانب الآخر من الشمس بالنسبة الأرض على مسافة نحو 314,291,597 مليون كيلو متر، أما كوكب الزهرة يبعد 60,606,817 مليون كيلو متر، ويبلغ قطره ضعف قطر المريخ وحوله غطاء سحابي دائم يتفوق في عكس ضوء الشمس، وسواء كان خافتاً أم لا، فمن المهم رؤية خفوت المريخ، وكيف سيكون لمعانه عند ظهوره في التقابل أكتوبر المقبل.

وتابع، نظراً لأن جميع الكواكب تدور في المستوى نفسه تقريباً فعندما ننظر نحوها من الأرض، يبدو أنها تتداخل من وقت لآخر عندما تكون على خط رؤيتنا، وقد لا نفكر في المسافة التي تفصل الكواكب عن بعضها بعضاً، لأن أعيننا لا تستطيع استشعار العمق الذي يتجاوز كيلومتراً.

الجمعية الفلكية بجدة الزهرة المريخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. سماء المملكة والوطن العربي ستشهد اقتران كوكبَي الزهرة والمريخ
سبق

سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي، صبيحة غد الأحد 13 فبراير 2022، اقتران بين كوكب الزهرة وكوكب المريخ قبل نحو ساعتين ونصف من شروق الشمس بالأفق الجنوبي الشرقي، حيث سيفصل بينهما 6 درجات، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن كوكب الزهرة سيكون واضحاً كجوهرة فضية ساطعة (-4.6) أمام المريخ بلونه الأحمر (+1.3)، وهذا يجعل المريخ أخفت بمقدار 300 مرة من الزهرة، وبسبب المسافة الواسعة بينهما لا يمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية التلسكوب والمنظار.

وأضاف أن المريخ يبدو خافتاً جداً لأنه موجود حالياً على الجانب الآخر من الشمس بالنسبة الأرض على مسافة نحو 314,291,597 مليون كيلو متر، أما كوكب الزهرة يبعد 60,606,817 مليون كيلو متر، ويبلغ قطره ضعف قطر المريخ وحوله غطاء سحابي دائم يتفوق في عكس ضوء الشمس، وسواء كان خافتاً أم لا، فمن المهم رؤية خفوت المريخ، وكيف سيكون لمعانه عند ظهوره في التقابل أكتوبر المقبل.

وتابع، نظراً لأن جميع الكواكب تدور في المستوى نفسه تقريباً فعندما ننظر نحوها من الأرض، يبدو أنها تتداخل من وقت لآخر عندما تكون على خط رؤيتنا، وقد لا نفكر في المسافة التي تفصل الكواكب عن بعضها بعضاً، لأن أعيننا لا تستطيع استشعار العمق الذي يتجاوز كيلومتراً.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
10:52 AM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:25 PM

غداً.. سماء المملكة والوطن العربي ستشهد اقتران كوكبَي الزهرة والمريخ

سيفصل بينهما 6 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي، صبيحة غد الأحد 13 فبراير 2022، اقتران بين كوكب الزهرة وكوكب المريخ قبل نحو ساعتين ونصف من شروق الشمس بالأفق الجنوبي الشرقي، حيث سيفصل بينهما 6 درجات، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن كوكب الزهرة سيكون واضحاً كجوهرة فضية ساطعة (-4.6) أمام المريخ بلونه الأحمر (+1.3)، وهذا يجعل المريخ أخفت بمقدار 300 مرة من الزهرة، وبسبب المسافة الواسعة بينهما لا يمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية التلسكوب والمنظار.

وأضاف أن المريخ يبدو خافتاً جداً لأنه موجود حالياً على الجانب الآخر من الشمس بالنسبة الأرض على مسافة نحو 314,291,597 مليون كيلو متر، أما كوكب الزهرة يبعد 60,606,817 مليون كيلو متر، ويبلغ قطره ضعف قطر المريخ وحوله غطاء سحابي دائم يتفوق في عكس ضوء الشمس، وسواء كان خافتاً أم لا، فمن المهم رؤية خفوت المريخ، وكيف سيكون لمعانه عند ظهوره في التقابل أكتوبر المقبل.

وتابع، نظراً لأن جميع الكواكب تدور في المستوى نفسه تقريباً فعندما ننظر نحوها من الأرض، يبدو أنها تتداخل من وقت لآخر عندما تكون على خط رؤيتنا، وقد لا نفكر في المسافة التي تفصل الكواكب عن بعضها بعضاً، لأن أعيننا لا تستطيع استشعار العمق الذي يتجاوز كيلومتراً.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

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