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بالصور .. الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "المنجحي"

بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة

شيعت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة غرب عسير، بعد صلاة الجمعة اليوم؛ جثمان شهيد الواجب الرقيب أول أحمد بن علي آل هدايه المنجحي، من منسوبي شرطة محايل، الذي استشهد أثناء ملاحقة أحد المطلوبين أمنيًّا في قضايا سلب مساء أول أمس.

وتَقَدَّم المصلين وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية، وأهالي المركز.

ونقل وكيل المحافظ المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير، إلى ذوي الشهيد، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم وهو يؤدي عمله المناط على عاتقه بكل إخلاص وتفانٍ.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، قد صرح بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكّنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل، مساء يوم الأربعاء 1441/5/27هـ، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض؛ حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقد نتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة، واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمّده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

بحر أبوسكينة الجامع الكبير عسير الشهيد أحمد بن علي المنجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "المنجحي"
سبق

شيعت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة غرب عسير، بعد صلاة الجمعة اليوم؛ جثمان شهيد الواجب الرقيب أول أحمد بن علي آل هدايه المنجحي، من منسوبي شرطة محايل، الذي استشهد أثناء ملاحقة أحد المطلوبين أمنيًّا في قضايا سلب مساء أول أمس.

وتَقَدَّم المصلين وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية، وأهالي المركز.

ونقل وكيل المحافظ المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير، إلى ذوي الشهيد، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم وهو يؤدي عمله المناط على عاتقه بكل إخلاص وتفانٍ.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، قد صرح بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكّنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل، مساء يوم الأربعاء 1441/5/27هـ، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض؛ حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقد نتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة، واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمّده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
03:36 PM
اخر تعديل
24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
06:48 PM

بالصور .. الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "المنجحي"

بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة

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محمد طيران - عسير
5
6,336

شيعت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة غرب عسير، بعد صلاة الجمعة اليوم؛ جثمان شهيد الواجب الرقيب أول أحمد بن علي آل هدايه المنجحي، من منسوبي شرطة محايل، الذي استشهد أثناء ملاحقة أحد المطلوبين أمنيًّا في قضايا سلب مساء أول أمس.

وتَقَدَّم المصلين وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية، وأهالي المركز.

ونقل وكيل المحافظ المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير، إلى ذوي الشهيد، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم وهو يؤدي عمله المناط على عاتقه بكل إخلاص وتفانٍ.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، قد صرح بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكّنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل، مساء يوم الأربعاء 1441/5/27هـ، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض؛ حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقد نتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة، واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمّده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

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