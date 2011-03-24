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أمين "آركو": مبادرة السعودية تجسيد لجهودها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني

تهيئ الأجواء لاستئناف تفعيل الحراك السياسي من أجل التوصل إلى حل شامل للحرب

رحبت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بمبادرة كريمة أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، من خلال اتخاذ عددٍ من الخطوات تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار، فتح مطار صنعاء لعددٍ من الرحلات، بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وثمّن أمين عام المنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري في بيانٍ صادر عن المنظمة- زودت "سبق" بنسخة منه- هذه المبادرة النبيلة التي تجسد الجهود المخلصة للسعودية وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وفي الوقت ذاته العمل على تهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف تفعيل الحراك السياسي من أجل التوصل إلى حل شامل لحرب اليمن، داعيًا كل الأطراف اليمنية إلى التفاعل والتجاوب مع المبادرة السعودية حقنًا لدماء الشعب اليمني الشقيق ودعمًا لجهود إحلال السلام في اليمن.

وأضاف "التويجري": هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لوقف اقتتال الأطراف المتنازعة داخل اليمن واستمرار الحراك الإنساني لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن؛ سائلاً الله عز وجل أن يوفق جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - في إعادة السلم والأمان والاستقرار في اليمن الشقيق؛ وأن تعمل الأطراف المتنازعة في اليمن على تفعيل لغة الحوار من أجل وقف جميع عمليات الاقتتال ودعم السلم في البلاد.

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أمين "آركو": مبادرة السعودية تجسيد لجهودها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني
سبق

رحبت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بمبادرة كريمة أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، من خلال اتخاذ عددٍ من الخطوات تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار، فتح مطار صنعاء لعددٍ من الرحلات، بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وثمّن أمين عام المنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري في بيانٍ صادر عن المنظمة- زودت "سبق" بنسخة منه- هذه المبادرة النبيلة التي تجسد الجهود المخلصة للسعودية وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وفي الوقت ذاته العمل على تهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف تفعيل الحراك السياسي من أجل التوصل إلى حل شامل لحرب اليمن، داعيًا كل الأطراف اليمنية إلى التفاعل والتجاوب مع المبادرة السعودية حقنًا لدماء الشعب اليمني الشقيق ودعمًا لجهود إحلال السلام في اليمن.

وأضاف "التويجري": هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لوقف اقتتال الأطراف المتنازعة داخل اليمن واستمرار الحراك الإنساني لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن؛ سائلاً الله عز وجل أن يوفق جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - في إعادة السلم والأمان والاستقرار في اليمن الشقيق؛ وأن تعمل الأطراف المتنازعة في اليمن على تفعيل لغة الحوار من أجل وقف جميع عمليات الاقتتال ودعم السلم في البلاد.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
09:41 PM

أمين "آركو": مبادرة السعودية تجسيد لجهودها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني

تهيئ الأجواء لاستئناف تفعيل الحراك السياسي من أجل التوصل إلى حل شامل للحرب

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فهد العتيبي - الطائف
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رحبت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بمبادرة كريمة أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، من خلال اتخاذ عددٍ من الخطوات تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار، فتح مطار صنعاء لعددٍ من الرحلات، بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وثمّن أمين عام المنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري في بيانٍ صادر عن المنظمة- زودت "سبق" بنسخة منه- هذه المبادرة النبيلة التي تجسد الجهود المخلصة للسعودية وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وفي الوقت ذاته العمل على تهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف تفعيل الحراك السياسي من أجل التوصل إلى حل شامل لحرب اليمن، داعيًا كل الأطراف اليمنية إلى التفاعل والتجاوب مع المبادرة السعودية حقنًا لدماء الشعب اليمني الشقيق ودعمًا لجهود إحلال السلام في اليمن.

وأضاف "التويجري": هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لوقف اقتتال الأطراف المتنازعة داخل اليمن واستمرار الحراك الإنساني لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن؛ سائلاً الله عز وجل أن يوفق جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - في إعادة السلم والأمان والاستقرار في اليمن الشقيق؛ وأن تعمل الأطراف المتنازعة في اليمن على تفعيل لغة الحوار من أجل وقف جميع عمليات الاقتتال ودعم السلم في البلاد.

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