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60 % من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح "ترامب" للرئاسة في 2024

اعتبروا أن إقدامه على الخطوة سيكون سيئاً للبلاد

أظهر استطلاع أجرته "جامعة كوينيبياك" ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن غالبية الأميركيين لا يؤيدون ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأوضح الاستطلاع، أن 60 في المئة من المستطلعين ذكروا أنه سيكون أمراً سيئاً للبلاد إذا قرر "ترامب" الترشح لمنصب الرئيس في عام 2024، فيما رأى 32 في المئة من المشاركين أن حملة "ترامب" لانتخابات 2024 ستكون مفيدة للبلاد، وفقاً لـ"الشرق".

وبين الاستطلاع أن 49 في المئة من المشاركين يعتقدون أن "ترامب" سيرشح نفسه للرئاسة في نهاية المطاف، بينما توقع 39 في المئة أنه لن يفعل ذلك، بينما أجاب 12 في المئة أنهم ليس لديهم رأي حيال ذلك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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60 % من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح "ترامب" للرئاسة في 2024
سبق

أظهر استطلاع أجرته "جامعة كوينيبياك" ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن غالبية الأميركيين لا يؤيدون ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأوضح الاستطلاع، أن 60 في المئة من المستطلعين ذكروا أنه سيكون أمراً سيئاً للبلاد إذا قرر "ترامب" الترشح لمنصب الرئيس في عام 2024، فيما رأى 32 في المئة من المشاركين أن حملة "ترامب" لانتخابات 2024 ستكون مفيدة للبلاد، وفقاً لـ"الشرق".

وبين الاستطلاع أن 49 في المئة من المشاركين يعتقدون أن "ترامب" سيرشح نفسه للرئاسة في نهاية المطاف، بينما توقع 39 في المئة أنه لن يفعل ذلك، بينما أجاب 12 في المئة أنهم ليس لديهم رأي حيال ذلك.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
03:21 PM

60 % من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح "ترامب" للرئاسة في 2024

اعتبروا أن إقدامه على الخطوة سيكون سيئاً للبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر استطلاع أجرته "جامعة كوينيبياك" ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن غالبية الأميركيين لا يؤيدون ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأوضح الاستطلاع، أن 60 في المئة من المستطلعين ذكروا أنه سيكون أمراً سيئاً للبلاد إذا قرر "ترامب" الترشح لمنصب الرئيس في عام 2024، فيما رأى 32 في المئة من المشاركين أن حملة "ترامب" لانتخابات 2024 ستكون مفيدة للبلاد، وفقاً لـ"الشرق".

وبين الاستطلاع أن 49 في المئة من المشاركين يعتقدون أن "ترامب" سيرشح نفسه للرئاسة في نهاية المطاف، بينما توقع 39 في المئة أنه لن يفعل ذلك، بينما أجاب 12 في المئة أنهم ليس لديهم رأي حيال ذلك.

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