النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الثقافة تؤسّس متحف "البحر الأحمر" في مبنى "البنط" بجدة التاريخية

للاحتفاء بالقيمة الحضارية التي يمثلها ساحل البحر الأحمر وتجارب سكانه

أعلنت وزارة الثقافة إنشاء متحف البحر الأحمر في مبنى "باب البنط" بجدة التاريخية، الذي سيُفتتح في أواخر عام 2022م، متضمناً مقتنياتٍ ومخطوطاتٍ وصوراً وكتباً نادرة، تحكي في مجموعها قصة "مبنى البنط" التراثي بوصفه نقطة اتصال تاريخية بين سكان ساحل البحر الأحمر والعالم، ومدخلاً رئيساً للحجاج والتجار والسياح إلى مدينة جدة.

وتسعى وزارة الثقافة من متحف البحر الأحمر إلى الاحتفاء بالقيمة الحضارية التي يمثلها ساحل البحر الأحمر وتجارِب سكانه من خلال التركيز على قصص المِلاحة البحرية والتجارة والجيولوجيا والحج والتنوع وغيرها من العناصر الثقافية الفريدة التي شكلت هوية جدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة عبر التاريخ.

وسيحتوي المتحف على أكثر من 100 عمل فني إبداعي، كما سيقدم نحو أربعة معارض سنوية مؤقتة، ويتضمن برامج تعليمية لجميع الفئات العمرية.

ويمثل متحف "البحر الأحمر" وجهة فنية جديدة في المملكة تحكي التناغم الإنساني والثراء الثقافي في رحلات الحجاج والمعتمرين، ومحاكاة مبتكرة للتفاعل بين مختلف الجنسيات بكل ما يحملون من عادات وتقاليد ومظاهر ومنجزات حضارية، إضافة إلى كونه نافذة ثقافية وتاريخية تقدم تسجيلاً مهماً للقيم الجمالية والتراثية للمدن الساحلية على امتداد البحر الأحمر وتأثيرها الثقافي؛ لكون جدة التاريخية ومبنى البنط نموذجين مثاليين لهذه القيم ولتاريخ التواصل الإنساني الثري والمتنوع.

يأتي متحف "البحر الأحمر" ضمن برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحت مظلة مبادرة "المتاحف المتخصصة" التي أعلنتها وزارة الثقافة في حزمة مبادراتها الأولى، التي تتضمن متاحف نوعيّة متخصصة ستطلق تباعاً في مدن المملكة، وتغطي مجالات إبداعية متنوعة تشمل المتاحف الحديثة التي تستثمر في التقنيات والأساليب الفنية المعاصرة، والمتاحف التاريخية والتراثية والثقافية ذات القيمة المعرفية العالية.

وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الثقافة تؤسّس متحف "البحر الأحمر" في مبنى "البنط" بجدة التاريخية
سبق

أعلنت وزارة الثقافة إنشاء متحف البحر الأحمر في مبنى "باب البنط" بجدة التاريخية، الذي سيُفتتح في أواخر عام 2022م، متضمناً مقتنياتٍ ومخطوطاتٍ وصوراً وكتباً نادرة، تحكي في مجموعها قصة "مبنى البنط" التراثي بوصفه نقطة اتصال تاريخية بين سكان ساحل البحر الأحمر والعالم، ومدخلاً رئيساً للحجاج والتجار والسياح إلى مدينة جدة.

وتسعى وزارة الثقافة من متحف البحر الأحمر إلى الاحتفاء بالقيمة الحضارية التي يمثلها ساحل البحر الأحمر وتجارِب سكانه من خلال التركيز على قصص المِلاحة البحرية والتجارة والجيولوجيا والحج والتنوع وغيرها من العناصر الثقافية الفريدة التي شكلت هوية جدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة عبر التاريخ.

وسيحتوي المتحف على أكثر من 100 عمل فني إبداعي، كما سيقدم نحو أربعة معارض سنوية مؤقتة، ويتضمن برامج تعليمية لجميع الفئات العمرية.

ويمثل متحف "البحر الأحمر" وجهة فنية جديدة في المملكة تحكي التناغم الإنساني والثراء الثقافي في رحلات الحجاج والمعتمرين، ومحاكاة مبتكرة للتفاعل بين مختلف الجنسيات بكل ما يحملون من عادات وتقاليد ومظاهر ومنجزات حضارية، إضافة إلى كونه نافذة ثقافية وتاريخية تقدم تسجيلاً مهماً للقيم الجمالية والتراثية للمدن الساحلية على امتداد البحر الأحمر وتأثيرها الثقافي؛ لكون جدة التاريخية ومبنى البنط نموذجين مثاليين لهذه القيم ولتاريخ التواصل الإنساني الثري والمتنوع.

يأتي متحف "البحر الأحمر" ضمن برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحت مظلة مبادرة "المتاحف المتخصصة" التي أعلنتها وزارة الثقافة في حزمة مبادراتها الأولى، التي تتضمن متاحف نوعيّة متخصصة ستطلق تباعاً في مدن المملكة، وتغطي مجالات إبداعية متنوعة تشمل المتاحف الحديثة التي تستثمر في التقنيات والأساليب الفنية المعاصرة، والمتاحف التاريخية والتراثية والثقافية ذات القيمة المعرفية العالية.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
01:20 PM

وزارة الثقافة تؤسّس متحف "البحر الأحمر" في مبنى "البنط" بجدة التاريخية

للاحتفاء بالقيمة الحضارية التي يمثلها ساحل البحر الأحمر وتجارب سكانه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
401

أعلنت وزارة الثقافة إنشاء متحف البحر الأحمر في مبنى "باب البنط" بجدة التاريخية، الذي سيُفتتح في أواخر عام 2022م، متضمناً مقتنياتٍ ومخطوطاتٍ وصوراً وكتباً نادرة، تحكي في مجموعها قصة "مبنى البنط" التراثي بوصفه نقطة اتصال تاريخية بين سكان ساحل البحر الأحمر والعالم، ومدخلاً رئيساً للحجاج والتجار والسياح إلى مدينة جدة.

وتسعى وزارة الثقافة من متحف البحر الأحمر إلى الاحتفاء بالقيمة الحضارية التي يمثلها ساحل البحر الأحمر وتجارِب سكانه من خلال التركيز على قصص المِلاحة البحرية والتجارة والجيولوجيا والحج والتنوع وغيرها من العناصر الثقافية الفريدة التي شكلت هوية جدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة عبر التاريخ.

وسيحتوي المتحف على أكثر من 100 عمل فني إبداعي، كما سيقدم نحو أربعة معارض سنوية مؤقتة، ويتضمن برامج تعليمية لجميع الفئات العمرية.

ويمثل متحف "البحر الأحمر" وجهة فنية جديدة في المملكة تحكي التناغم الإنساني والثراء الثقافي في رحلات الحجاج والمعتمرين، ومحاكاة مبتكرة للتفاعل بين مختلف الجنسيات بكل ما يحملون من عادات وتقاليد ومظاهر ومنجزات حضارية، إضافة إلى كونه نافذة ثقافية وتاريخية تقدم تسجيلاً مهماً للقيم الجمالية والتراثية للمدن الساحلية على امتداد البحر الأحمر وتأثيرها الثقافي؛ لكون جدة التاريخية ومبنى البنط نموذجين مثاليين لهذه القيم ولتاريخ التواصل الإنساني الثري والمتنوع.

يأتي متحف "البحر الأحمر" ضمن برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحت مظلة مبادرة "المتاحف المتخصصة" التي أعلنتها وزارة الثقافة في حزمة مبادراتها الأولى، التي تتضمن متاحف نوعيّة متخصصة ستطلق تباعاً في مدن المملكة، وتغطي مجالات إبداعية متنوعة تشمل المتاحف الحديثة التي تستثمر في التقنيات والأساليب الفنية المعاصرة، والمتاحف التاريخية والتراثية والثقافية ذات القيمة المعرفية العالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,183
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة