النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السبت المقبل .. ولي العهد يرعى حفل السباق الأعرق في تاريخ الفروسية السعودية

"كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد" على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية

ينظّم نادي الفروسية يوم السبت المقبل 28 ديسمبر، حفل السباق السنوي الكبير على (كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد)، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

ويتكون حـفـل السـبـــاق مــن عـــشرة أشـــواط، خُـصــص الشــوط التــاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، وجائزته (٩٠٠ ألف ريال)، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، وجائزته (٩٠٠ ألف ريال).

من ناحية أخرى، أتمّت إدارة نادي الفروسية جميع الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، وأنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، ويعد هذا السباق التاريخي هو أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، حيث أقيم أول حفل برعاية جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ولي العهد آنذاك (رحمه الله).

وسيصاحب السباق الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسر والأطفال، والعروض الفولكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية، كما سيقدم النادي عدداً من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية، وستكون الجائزة الكبرى سيارة تُقدم للجمهور في نهاية الحفل.

ولي العهد محمد بن سلمان نادي الفروسية كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السبت المقبل .. ولي العهد يرعى حفل السباق الأعرق في تاريخ الفروسية السعودية
سبق

ينظّم نادي الفروسية يوم السبت المقبل 28 ديسمبر، حفل السباق السنوي الكبير على (كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد)، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

ويتكون حـفـل السـبـــاق مــن عـــشرة أشـــواط، خُـصــص الشــوط التــاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، وجائزته (٩٠٠ ألف ريال)، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، وجائزته (٩٠٠ ألف ريال).

من ناحية أخرى، أتمّت إدارة نادي الفروسية جميع الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، وأنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، ويعد هذا السباق التاريخي هو أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، حيث أقيم أول حفل برعاية جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ولي العهد آنذاك (رحمه الله).

وسيصاحب السباق الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسر والأطفال، والعروض الفولكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية، كما سيقدم النادي عدداً من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية، وستكون الجائزة الكبرى سيارة تُقدم للجمهور في نهاية الحفل.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
02:10 PM

السبت المقبل .. ولي العهد يرعى حفل السباق الأعرق في تاريخ الفروسية السعودية

"كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد" على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
772

ينظّم نادي الفروسية يوم السبت المقبل 28 ديسمبر، حفل السباق السنوي الكبير على (كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد)، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

ويتكون حـفـل السـبـــاق مــن عـــشرة أشـــواط، خُـصــص الشــوط التــاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، وجائزته (٩٠٠ ألف ريال)، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، وجائزته (٩٠٠ ألف ريال).

من ناحية أخرى، أتمّت إدارة نادي الفروسية جميع الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، وأنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، ويعد هذا السباق التاريخي هو أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، حيث أقيم أول حفل برعاية جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ولي العهد آنذاك (رحمه الله).

وسيصاحب السباق الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسر والأطفال، والعروض الفولكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية، كما سيقدم النادي عدداً من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية، وستكون الجائزة الكبرى سيارة تُقدم للجمهور في نهاية الحفل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,730
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,442
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,809
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,299

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة