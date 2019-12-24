السبت المقبل .. ولي العهد يرعى حفل السباق الأعرق في تاريخ الفروسية السعودية

"كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد" على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية

ينظّم نادي الفروسية يوم السبت المقبل 28 ديسمبر، حفل السباق السنوي الكبير على (كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد)، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

ويتكون حـفـل السـبـــاق مــن عـــشرة أشـــواط، خُـصــص الشــوط التــاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، وجائزته (٩٠٠ ألف ريال)، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، وجائزته (٩٠٠ ألف ريال).

من ناحية أخرى، أتمّت إدارة نادي الفروسية جميع الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، وأنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، ويعد هذا السباق التاريخي هو أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، حيث أقيم أول حفل برعاية جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ولي العهد آنذاك (رحمه الله).

وسيصاحب السباق الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسر والأطفال، والعروض الفولكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية، كما سيقدم النادي عدداً من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية، وستكون الجائزة الكبرى سيارة تُقدم للجمهور في نهاية الحفل.