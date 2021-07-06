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شاهد.. ما هو سلاح "الريب" القتالي الذي أعلن الجيش المصري امتلاكه؟

مواقع روسية اهتمت بالبحث عن تفاصيله

أعلنت القوات المسلحة المصرية امتلاكها 28 "ريبا" قتاليًا في قاعدة 3 يوليو الجديدة، والتي تم افتتاحها في البلاد منذ يومين، وقد اهتمت مواقع روسية بخبر هذا السلاح، وبحثت عنه.

وقال قائد القوات البحرية المصرية أن القاعدة تضم (فرقاطتين طراز فريم برجاميني، وفرقاطة مصرية الصنع طراز جويند، وغواصة طراز 209، و10 لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى، و4 لنش مرور ساحلي (28 مترًا)، و28 ريبا قتاليًا مدرعًا للقوات الخاصة، لنش قاطرة، مشيرًا إلى أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة "قادر 2021".

سلاح "الريب" القتالي

ويقول موقع "روسيا اليوم"، بالبحث تبين أن سلاح "الريب" القتالي هو بالإنجليزية " RIB"، وهي تعني قاربًا صلبًا قابلًا للنفخ، وهو قارب خفيف الوزن ولكنه عالي الأداء وعالي السعة غير قابل للغرق ومصمم بقاعدة هيكل صلبة متصلة بأنابيب هواء جانبية. يتم نفخها بالهواء إلى ضغط مرتفع لإعطاء الجوانب صلابة مرنة على طول جوانب القارب.

وتستخدم القوات الخاصة أو الضفادع البشرية هذه القوارب في المهام السريعة، بالإضافة إلى القيام بأدوار الدوريات ونقل القوات بين السفن أو على الشاطئ، وقوارب النجاة.

تعتمد السرعة القصوى للقارب على وزنه الإجمالي وقوته وطوله وشكله الجانبي وظروف البحر. من المحتمل جدًا أن تبلغ سرعة القارب 30 عقدة في الثانية مع ستة ركاب.

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شاهد.. ما هو سلاح "الريب" القتالي الذي أعلن الجيش المصري امتلاكه؟
سبق

أعلنت القوات المسلحة المصرية امتلاكها 28 "ريبا" قتاليًا في قاعدة 3 يوليو الجديدة، والتي تم افتتاحها في البلاد منذ يومين، وقد اهتمت مواقع روسية بخبر هذا السلاح، وبحثت عنه.

وقال قائد القوات البحرية المصرية أن القاعدة تضم (فرقاطتين طراز فريم برجاميني، وفرقاطة مصرية الصنع طراز جويند، وغواصة طراز 209، و10 لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى، و4 لنش مرور ساحلي (28 مترًا)، و28 ريبا قتاليًا مدرعًا للقوات الخاصة، لنش قاطرة، مشيرًا إلى أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة "قادر 2021".

سلاح "الريب" القتالي

ويقول موقع "روسيا اليوم"، بالبحث تبين أن سلاح "الريب" القتالي هو بالإنجليزية " RIB"، وهي تعني قاربًا صلبًا قابلًا للنفخ، وهو قارب خفيف الوزن ولكنه عالي الأداء وعالي السعة غير قابل للغرق ومصمم بقاعدة هيكل صلبة متصلة بأنابيب هواء جانبية. يتم نفخها بالهواء إلى ضغط مرتفع لإعطاء الجوانب صلابة مرنة على طول جوانب القارب.

وتستخدم القوات الخاصة أو الضفادع البشرية هذه القوارب في المهام السريعة، بالإضافة إلى القيام بأدوار الدوريات ونقل القوات بين السفن أو على الشاطئ، وقوارب النجاة.

تعتمد السرعة القصوى للقارب على وزنه الإجمالي وقوته وطوله وشكله الجانبي وظروف البحر. من المحتمل جدًا أن تبلغ سرعة القارب 30 عقدة في الثانية مع ستة ركاب.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
02:49 PM

شاهد.. ما هو سلاح "الريب" القتالي الذي أعلن الجيش المصري امتلاكه؟

مواقع روسية اهتمت بالبحث عن تفاصيله

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
5,844

أعلنت القوات المسلحة المصرية امتلاكها 28 "ريبا" قتاليًا في قاعدة 3 يوليو الجديدة، والتي تم افتتاحها في البلاد منذ يومين، وقد اهتمت مواقع روسية بخبر هذا السلاح، وبحثت عنه.

وقال قائد القوات البحرية المصرية أن القاعدة تضم (فرقاطتين طراز فريم برجاميني، وفرقاطة مصرية الصنع طراز جويند، وغواصة طراز 209، و10 لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى، و4 لنش مرور ساحلي (28 مترًا)، و28 ريبا قتاليًا مدرعًا للقوات الخاصة، لنش قاطرة، مشيرًا إلى أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة "قادر 2021".

سلاح "الريب" القتالي

ويقول موقع "روسيا اليوم"، بالبحث تبين أن سلاح "الريب" القتالي هو بالإنجليزية " RIB"، وهي تعني قاربًا صلبًا قابلًا للنفخ، وهو قارب خفيف الوزن ولكنه عالي الأداء وعالي السعة غير قابل للغرق ومصمم بقاعدة هيكل صلبة متصلة بأنابيب هواء جانبية. يتم نفخها بالهواء إلى ضغط مرتفع لإعطاء الجوانب صلابة مرنة على طول جوانب القارب.

وتستخدم القوات الخاصة أو الضفادع البشرية هذه القوارب في المهام السريعة، بالإضافة إلى القيام بأدوار الدوريات ونقل القوات بين السفن أو على الشاطئ، وقوارب النجاة.

تعتمد السرعة القصوى للقارب على وزنه الإجمالي وقوته وطوله وشكله الجانبي وظروف البحر. من المحتمل جدًا أن تبلغ سرعة القارب 30 عقدة في الثانية مع ستة ركاب.

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