"واشنطن بوست": إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر لم يسمحا لحرّاسهما في الخدمة السرية باستخدام حمامات منزلهما

اضطروا لاستئجار شقة منفصلة بـ 3 آلاف دولار شهرياً

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب؛ وزوجها جاريد كوشنر؛ لم يسمحا لأفراد الخدمة السرية الذين تولوا حراستهما باستخدام الحمامات في منزلهما بواشنطن.

وطبقاً لتقرير "واشنطن بوست"، فإن الخدمة السرية اضطرت إلى البحث عن منزل آخر في المنطقة ليتمكّن الموظفون من استخدام الحمام فيه، على الرغم من وجود نحو 6 حمامات داخل منزل إيفانكا وزوجها.

واستأجرت الخدمة شقة منفصلة منذ عام 2017؛ ما كلّف دافعي الضرائب الأمريكيين 100 ألف دولار تمّ دفعها سلفاً، بينما كان سعر استئجار الشقة 3 آلاف دولار شهرياً.

ونفى متحدث باسم البيت الأبيض صحة التقرير في حديث لموقع "ذي هيل" الإعلامي، قائلاً إن عائلة كوشنر؛ تحترم كثيراً الرجال والنساء العاملين في الخدمة السرية، وأن "أبواب منزلها مفتوحة دائماً" أمامهم.