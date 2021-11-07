الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 7 مساءً
قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-07
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.
07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
01:09 PM
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 7 مساءً
قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.