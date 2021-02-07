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بالفيديو.. شاهد كيف غطت رمال صحراء إفريقيا ثلوج أوروبا

معلقون: منظر من كوكب المريخ

تداول مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر جبالاً ومنتجعات تزلج أوروبية مغطاة برمال نقلتها الرياح من الصحراء الكبرى الإفريقية إلى أوروبا.

وفي سويسرا وفرنسا، غطت حبات الرمل جبال الألب والبيريني محوّلة بياض الثلج إلى لون برتقالي أثار استغراب المتزلجين، حسب موقع "روسيا اليوم".

كما شُوهد مضمار تزلج وهو مغطى ببساط برتقالي في جبال الألب الغربية بإيطاليا، بالقرب من الحدود الفرنسية، ووصف معلقون المشهد بأنه "منظر من كوكب المريخ".

يُذكر أن الرمال الصحراوية غطت أيضاً مدينة شتوتغارت الألمانية، ومنطقة الساحل الآزوري في فرنسا، مروراً بمدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس.

وهذه الظاهرة المناخية معروفة لدى خبراء مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية التي أوضحت على موقعها على الإنترنت، أن "نظام الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الأيبيرية ينظم تدفقاً جنوبياً قوياً يجلب الرمال من الصحراء إلى فرنسا. ووجود الرمال في الغلاف الجوي أعطى لوناً أصفر برتقالياً للسماء في جنوب شرق ووسط شرق البلاد هذا الصباح".

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بالفيديو.. شاهد كيف غطت رمال صحراء إفريقيا ثلوج أوروبا
سبق

تداول مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر جبالاً ومنتجعات تزلج أوروبية مغطاة برمال نقلتها الرياح من الصحراء الكبرى الإفريقية إلى أوروبا.

وفي سويسرا وفرنسا، غطت حبات الرمل جبال الألب والبيريني محوّلة بياض الثلج إلى لون برتقالي أثار استغراب المتزلجين، حسب موقع "روسيا اليوم".

كما شُوهد مضمار تزلج وهو مغطى ببساط برتقالي في جبال الألب الغربية بإيطاليا، بالقرب من الحدود الفرنسية، ووصف معلقون المشهد بأنه "منظر من كوكب المريخ".

يُذكر أن الرمال الصحراوية غطت أيضاً مدينة شتوتغارت الألمانية، ومنطقة الساحل الآزوري في فرنسا، مروراً بمدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس.

وهذه الظاهرة المناخية معروفة لدى خبراء مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية التي أوضحت على موقعها على الإنترنت، أن "نظام الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الأيبيرية ينظم تدفقاً جنوبياً قوياً يجلب الرمال من الصحراء إلى فرنسا. ووجود الرمال في الغلاف الجوي أعطى لوناً أصفر برتقالياً للسماء في جنوب شرق ووسط شرق البلاد هذا الصباح".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
10:29 AM

بالفيديو.. شاهد كيف غطت رمال صحراء إفريقيا ثلوج أوروبا

معلقون: منظر من كوكب المريخ

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
952

تداول مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر جبالاً ومنتجعات تزلج أوروبية مغطاة برمال نقلتها الرياح من الصحراء الكبرى الإفريقية إلى أوروبا.

وفي سويسرا وفرنسا، غطت حبات الرمل جبال الألب والبيريني محوّلة بياض الثلج إلى لون برتقالي أثار استغراب المتزلجين، حسب موقع "روسيا اليوم".

كما شُوهد مضمار تزلج وهو مغطى ببساط برتقالي في جبال الألب الغربية بإيطاليا، بالقرب من الحدود الفرنسية، ووصف معلقون المشهد بأنه "منظر من كوكب المريخ".

يُذكر أن الرمال الصحراوية غطت أيضاً مدينة شتوتغارت الألمانية، ومنطقة الساحل الآزوري في فرنسا، مروراً بمدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس.

وهذه الظاهرة المناخية معروفة لدى خبراء مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية التي أوضحت على موقعها على الإنترنت، أن "نظام الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الأيبيرية ينظم تدفقاً جنوبياً قوياً يجلب الرمال من الصحراء إلى فرنسا. ووجود الرمال في الغلاف الجوي أعطى لوناً أصفر برتقالياً للسماء في جنوب شرق ووسط شرق البلاد هذا الصباح".

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