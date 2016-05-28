"مرور الرياض" يطيح بقائد مركبة مارس التفحيط

سيحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ضبط ‏مرور منطقة الرياض قائد المركبة الذي مارس التفحيط وهو يقود مركبة دون إطارات خلفية، مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: تم ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط وهو يقود مركبة دون إطارات خلفية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.