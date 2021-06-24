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وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة

غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدة اليوم.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية.

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وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة
سبق

غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدة اليوم.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
04:16 PM

وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
5,832

غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدة اليوم.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية.

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