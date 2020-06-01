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"حرس الحدود": السماح باستخدام الدبابات البحرية والغوص بدءًا من اليوم

خلال فترة السماح بالتجول مع تطبيق إجراءات السلامة واحترازات "كورونا"

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أنه سيُسمح بدءًا من اليوم الاثنين، بممارسة الأنشطة البحرية الأخرى "استخدام الدبابات البحرية والغوص خلال فترة السماح بالتجول".

وقال "حرس الحدود"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "البدء بالسماح لممارسي الأنشطة البحرية الأخرى باستخدام الدبابات البحرية، والغوص خلال فترة السماح بالتجول، اعتبارًا من اليوم الاثنين، مع تطبيق إجراءات السلامة البحرية المعتادة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

المديرية العامة لحرس الحدود السعودي الدبابات البحرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس الحدود": السماح باستخدام الدبابات البحرية والغوص بدءًا من اليوم
سبق

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أنه سيُسمح بدءًا من اليوم الاثنين، بممارسة الأنشطة البحرية الأخرى "استخدام الدبابات البحرية والغوص خلال فترة السماح بالتجول".

وقال "حرس الحدود"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "البدء بالسماح لممارسي الأنشطة البحرية الأخرى باستخدام الدبابات البحرية، والغوص خلال فترة السماح بالتجول، اعتبارًا من اليوم الاثنين، مع تطبيق إجراءات السلامة البحرية المعتادة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:10 AM

"حرس الحدود": السماح باستخدام الدبابات البحرية والغوص بدءًا من اليوم

خلال فترة السماح بالتجول مع تطبيق إجراءات السلامة واحترازات "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أنه سيُسمح بدءًا من اليوم الاثنين، بممارسة الأنشطة البحرية الأخرى "استخدام الدبابات البحرية والغوص خلال فترة السماح بالتجول".

وقال "حرس الحدود"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "البدء بالسماح لممارسي الأنشطة البحرية الأخرى باستخدام الدبابات البحرية، والغوص خلال فترة السماح بالتجول، اعتبارًا من اليوم الاثنين، مع تطبيق إجراءات السلامة البحرية المعتادة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

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