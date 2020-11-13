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تونس تسجل أكثر من 1580 إصابة جديدة بكورونا و 21 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 76 ألفًا و 106 والوفيات 2151 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 21 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 151 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد تونس

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تونس تسجل أكثر من 1580 إصابة جديدة بكورونا و 21 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 21 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 151 حالة وفاة.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
12:44 AM

تونس تسجل أكثر من 1580 إصابة جديدة بكورونا و 21 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 76 ألفًا و 106 والوفيات 2151 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 21 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 151 حالة وفاة.

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