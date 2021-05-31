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لجنة الانضباط والأخلاق تهدد "الاتحاد" بخصم 6 نقاط من رصيده

فرضت غرامة مالية على "النصر"

منحت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، نادي الاتحاد 30 يوماً قبل خصم 6 نقاط من رصيده؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ قراري مركز التحكيم الرياضي الصادرين لصالح فيصل الخراع وجون فيولا وسيط اللاعبين.

وفرضت اللجنة على نادي الاتحاد مبلغ 530 ألف ريال؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ قرارات غرفة فضّ المنازعات لصالح أندية الفيصلي والقادسية والاتفاق.

وغرّمت اللجنة نادي النصر مبلغ 160 ألف ريال؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح عبدالله آل سالم لاعب نادي الاتفاق الحالي.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على الثنائي إبراهيم غالب ونادر المولد؛ بسبب امتناعهما عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح نادي الفيصلي.

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لجنة الانضباط والأخلاق تهدد "الاتحاد" بخصم 6 نقاط من رصيده
سبق

منحت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، نادي الاتحاد 30 يوماً قبل خصم 6 نقاط من رصيده؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ قراري مركز التحكيم الرياضي الصادرين لصالح فيصل الخراع وجون فيولا وسيط اللاعبين.

وفرضت اللجنة على نادي الاتحاد مبلغ 530 ألف ريال؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ قرارات غرفة فضّ المنازعات لصالح أندية الفيصلي والقادسية والاتفاق.

وغرّمت اللجنة نادي النصر مبلغ 160 ألف ريال؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح عبدالله آل سالم لاعب نادي الاتفاق الحالي.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على الثنائي إبراهيم غالب ونادر المولد؛ بسبب امتناعهما عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح نادي الفيصلي.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
06:58 PM

لجنة الانضباط والأخلاق تهدد "الاتحاد" بخصم 6 نقاط من رصيده

فرضت غرامة مالية على "النصر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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منحت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، نادي الاتحاد 30 يوماً قبل خصم 6 نقاط من رصيده؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ قراري مركز التحكيم الرياضي الصادرين لصالح فيصل الخراع وجون فيولا وسيط اللاعبين.

وفرضت اللجنة على نادي الاتحاد مبلغ 530 ألف ريال؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ قرارات غرفة فضّ المنازعات لصالح أندية الفيصلي والقادسية والاتفاق.

وغرّمت اللجنة نادي النصر مبلغ 160 ألف ريال؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح عبدالله آل سالم لاعب نادي الاتفاق الحالي.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على الثنائي إبراهيم غالب ونادر المولد؛ بسبب امتناعهما عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح نادي الفيصلي.

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