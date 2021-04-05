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خلل قد ينتهي بحادث.. "التجارة" تستدعي 1.783 مركبة "فورد"

الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لاستبدال الكاميرا الخلفية مجانًا

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 1.783 مركبة فورد "EXPEDITION /F-150 / EDGE /EXPLORER /MUSTANG" لينكون "MKX" 2020.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف.

وأضافت الوزارة أن هذا الخلل يمكن أن يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لاستبدال الكاميرا الخلفية مجانًا.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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خلل قد ينتهي بحادث.. "التجارة" تستدعي 1.783 مركبة "فورد"
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 1.783 مركبة فورد "EXPEDITION /F-150 / EDGE /EXPLORER /MUSTANG" لينكون "MKX" 2020.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف.

وأضافت الوزارة أن هذا الخلل يمكن أن يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لاستبدال الكاميرا الخلفية مجانًا.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
01:38 PM

خلل قد ينتهي بحادث.. "التجارة" تستدعي 1.783 مركبة "فورد"

الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لاستبدال الكاميرا الخلفية مجانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,026

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 1.783 مركبة فورد "EXPEDITION /F-150 / EDGE /EXPLORER /MUSTANG" لينكون "MKX" 2020.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف.

وأضافت الوزارة أن هذا الخلل يمكن أن يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لاستبدال الكاميرا الخلفية مجانًا.

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