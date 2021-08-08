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بحضور ما يقرب من 30 ألف متفرج .. السلبية تجمع ريال مدريد وميلان

انتهى اللقاء الودي الذي جمع ريال مدريد الإسباني مع ميلان الإيطالي، بالتعادل السلبي، الأحد، في إطار استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.


وعجز الفريقان عن هز الشباك في اللقاء الذي احتضنه ملعب (وورثرسي ستاديوم) في كلاينفورت النمساوية بحضور ما يقرب من 30 ألف متفرج، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما طوال التسعين دقيقة.
ويستعد الريال لبداية الموسم الجديد بالدوري الإسباني، حيث يستهل مشواره في المسابقة بمواجهة مضيفه ديبورتيفو ألافيس،السبت المقبل، ويسعى لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بحضور ما يقرب من 30 ألف متفرج .. السلبية تجمع ريال مدريد وميلان
سبق

انتهى اللقاء الودي الذي جمع ريال مدريد الإسباني مع ميلان الإيطالي، بالتعادل السلبي، الأحد، في إطار استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.


وعجز الفريقان عن هز الشباك في اللقاء الذي احتضنه ملعب (وورثرسي ستاديوم) في كلاينفورت النمساوية بحضور ما يقرب من 30 ألف متفرج، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما طوال التسعين دقيقة.
ويستعد الريال لبداية الموسم الجديد بالدوري الإسباني، حيث يستهل مشواره في المسابقة بمواجهة مضيفه ديبورتيفو ألافيس،السبت المقبل، ويسعى لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:31 PM

بحضور ما يقرب من 30 ألف متفرج .. السلبية تجمع ريال مدريد وميلان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتهى اللقاء الودي الذي جمع ريال مدريد الإسباني مع ميلان الإيطالي، بالتعادل السلبي، الأحد، في إطار استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.


وعجز الفريقان عن هز الشباك في اللقاء الذي احتضنه ملعب (وورثرسي ستاديوم) في كلاينفورت النمساوية بحضور ما يقرب من 30 ألف متفرج، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما طوال التسعين دقيقة.
ويستعد الريال لبداية الموسم الجديد بالدوري الإسباني، حيث يستهل مشواره في المسابقة بمواجهة مضيفه ديبورتيفو ألافيس،السبت المقبل، ويسعى لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

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