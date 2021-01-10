بعد الأشلاء والحطام.. إندونيسيا تعلن رسمياً تحطم الطائرة المنكوبة بشكل كامل

تحطمت أمس قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة بعد إقلاعها من مطار جاكرتا

أعلن المتحدث باسم القوات البحرية الإندونيسية، إيدي تارتياس؛ أن الطائرة المنكوبة تحطمت بالكامل في مياه بحر جاوة، وتمّ العثور على أشلاء وأجزاءٍ من الحطام وانتشالها.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية التي تشارك في عمليات البحث، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على كثيرٍ من الحطام في البحر، ما يدل على أن الطائرة تحطمت بشكل كلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تمّ تسليم عدة أكياس تحتوي على أشلاء للركاب الذين كانوا على متنها، إضافة إلى ذلك، وجد رجال الإنقاذ أجزاءً من حطام الطائرة وأسلاكاً كهربائية، وبقايا مقاعد، وملابس أطفال.

ووفق "روسيا اليوم" تحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، أمس السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان غربي البلاد.

وكانت الطائرة تقل 65 شخصاً على الأقل، هم: 53 راكباً، وطاقم مكوّن من 12 فرداً.