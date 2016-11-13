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الرئيس اليمني: نواصل جهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة

أشاد بالدعم البريطاني المقدّم لبلاده على الصعيد التنموي

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، بالدور الإيجابي والدعم التنموي الذي تقدمه المملكة المتحدة لبلاده.

وجدد "هادي"، خلال لقائه سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، حرص الحكومة اليمنية على السلام وجهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وعودة الحياة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب التي أشعلت فتيلها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الانتقالي، وحرص الحكومة على تنفيذ بنوده على أرض الواقع، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية راعية هذا الاتفاق.

الرئيس اليمني سفير بريطانيا لدى اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس اليمني: نواصل جهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة
سبق

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، بالدور الإيجابي والدعم التنموي الذي تقدمه المملكة المتحدة لبلاده.

وجدد "هادي"، خلال لقائه سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، حرص الحكومة اليمنية على السلام وجهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وعودة الحياة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب التي أشعلت فتيلها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الانتقالي، وحرص الحكومة على تنفيذ بنوده على أرض الواقع، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية راعية هذا الاتفاق.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:06 PM

الرئيس اليمني: نواصل جهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة

أشاد بالدعم البريطاني المقدّم لبلاده على الصعيد التنموي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، بالدور الإيجابي والدعم التنموي الذي تقدمه المملكة المتحدة لبلاده.

وجدد "هادي"، خلال لقائه سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، حرص الحكومة اليمنية على السلام وجهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وعودة الحياة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب التي أشعلت فتيلها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الانتقالي، وحرص الحكومة على تنفيذ بنوده على أرض الواقع، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية راعية هذا الاتفاق.

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