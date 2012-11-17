انقطاع في خدمات "جوجل كلاود" السحابية يعطل "سناب شات" و"سبوتيفاي"

تعرضت تطبيقات عديدة تعتمد على خدمات التخزين السحابي للعطل، بسبب انقطاع خدمات "جوجل كلاود" لفترة من الزمن.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن المشكلة التي شابت خدمة "جوجل كلاود"، تسببت في تعطل عدد من المواقع والتطبيقات البارزة، مثل "سبوتيفاي" و"سناب شات" و"إيستي" و"ديسكورد".

وبعد فترة أعلنت "جوجل" أنها قامت بحل المشكلة بصورة جزئية؛ ولكن ظلت المواقع المتأثرة بهذا العطل متوقفة عن العمل لفترة من الوقت، مساء الثلاثاء.

وقدمت "جوجل" اعتذارًا لجميع عملائها، بسبب هذا العطل المفاجئ، ووعدت بحله بصورة كاملة في أقرب وقت.

وبعدها بساعتين تقريبًا، أعلنت جوجل، حل مشكلة "جوجل كلاود" بصورة كاملة، وعودة جميع التطبيقات المرتبطة به إلى العمل بصورة طبيعية.

وكتبت الشركة الأمريكية: "سننشر تحليلًا لهذا الحادث بمجرد أن ننتهي من تحقيقنا الداخلي"، دون أن تكشف جوجل بعد سبب هذا العطل.