شيخ "آل سويدان" يحتفل بزواج ابنه "محمد" في تثليث

احتفل نايف بن عبدالعزيز بن حويزي، بزواج ابنه "محمد" أحد منسوبي إمارة منطقة عسير، في أحد القصور بمحافظة تثليث.
حضر الحفل جمع كبير من الأعيان والزملاء والشعراء، متمنين للعريس حياة زوجية سعيدة.
احتفل نايف بن عبدالعزيز بن حويزي، بزواج ابنه "محمد" أحد منسوبي إمارة منطقة عسير، في أحد القصور بمحافظة تثليث.
حضر الحفل جمع كبير من الأعيان والزملاء والشعراء، متمنين للعريس حياة زوجية سعيدة.
احتفل نايف بن عبدالعزيز بن حويزي، بزواج ابنه "محمد" أحد منسوبي إمارة منطقة عسير، في أحد القصور بمحافظة تثليث.
حضر الحفل جمع كبير من الأعيان والزملاء والشعراء، متمنين للعريس حياة زوجية سعيدة.
احتفل نايف بن عبدالعزيز بن حويزي، بزواج ابنه "محمد" أحد منسوبي إمارة منطقة عسير، في أحد القصور بمحافظة تثليث.
حضر الحفل جمع كبير من الأعيان والزملاء والشعراء، متمنين للعريس حياة زوجية سعيدة.