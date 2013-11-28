لجنتا "الصحة" و"التعليم" في "الشورى" تجتمعان "عن بُعد"

ناقشتا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

ناقشت اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، في اجتماع عُقد "عبر الاتصال المرئي"، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

واستعرض المجتمعون ما احتواه تقرير الوزارة من أعمال وإنجازات، وجهود الوزارة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، وتطوير القوى العاملة الصحية بالقطاعين العام والخاص بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

كما درس أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي، الذي يعدّ إحدى الخدمات الصحية الطبية والعلاجية المقدم من عدد من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.

واستعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيداً لرفعها تصورها النهائي بشأنها أمام المجلس لمناقشته في الجلسات القادمة.

وفي سياق آخر، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن التوصيات الإضافية والمداخلات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441/ 1440هـ خلال مناقشته في جلسة سابقة، حيث سترفع اللجنة وجهة نظرها حيال ما أثير خلال مناقشة التقرير للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات تمهيداً لتقديم رأيها وتقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها أمام المجلس في المدة القادمة.

يذكر أن اللجنة الصحية ولجنة التعليم والبحث العلمي ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.