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"الصحة" تضبط مواطنًا ووافدًا يتاجران في شهادات فحوصات كورونا

العثور على الشهادات المزورة في أحد المختبرات الخاصة

ضبطت "صحة الرياض" مواطنًا يعمل بوظيفة رجل أمن وسلامة، ووافدًا، يتاجران في شهادات فحص كورونا مزورة.

وأوضحت "صحة الرياض" أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، تم التفاعل معه والوقوف على الموقع الذي يعمل فيه المواطن والوافد وضبطهما بالجرم المشهود؛ حيث تم ضبط عدد من الشهادات المزورة،

وأعلنت عن إيقافهما في أحد المختبرات الخاصة، وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالهما؛ حيث اتضح من التحقيقات الأولية أنهما يعملان لحسابهما الخاص دون علم المنشأة، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني.

وشددت "صحة الرياض" على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير و نظام مزاولة المهن الصحية فالعقوبات تصل للسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونوهت بأنها تواصل الجولات التفتيشية التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تضبط مواطنًا ووافدًا يتاجران في شهادات فحوصات كورونا
سبق

ضبطت "صحة الرياض" مواطنًا يعمل بوظيفة رجل أمن وسلامة، ووافدًا، يتاجران في شهادات فحص كورونا مزورة.

وأوضحت "صحة الرياض" أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، تم التفاعل معه والوقوف على الموقع الذي يعمل فيه المواطن والوافد وضبطهما بالجرم المشهود؛ حيث تم ضبط عدد من الشهادات المزورة،

وأعلنت عن إيقافهما في أحد المختبرات الخاصة، وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالهما؛ حيث اتضح من التحقيقات الأولية أنهما يعملان لحسابهما الخاص دون علم المنشأة، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني.

وشددت "صحة الرياض" على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير و نظام مزاولة المهن الصحية فالعقوبات تصل للسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونوهت بأنها تواصل الجولات التفتيشية التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
08:24 AM

"الصحة" تضبط مواطنًا ووافدًا يتاجران في شهادات فحوصات كورونا

العثور على الشهادات المزورة في أحد المختبرات الخاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت "صحة الرياض" مواطنًا يعمل بوظيفة رجل أمن وسلامة، ووافدًا، يتاجران في شهادات فحص كورونا مزورة.

وأوضحت "صحة الرياض" أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، تم التفاعل معه والوقوف على الموقع الذي يعمل فيه المواطن والوافد وضبطهما بالجرم المشهود؛ حيث تم ضبط عدد من الشهادات المزورة،

وأعلنت عن إيقافهما في أحد المختبرات الخاصة، وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالهما؛ حيث اتضح من التحقيقات الأولية أنهما يعملان لحسابهما الخاص دون علم المنشأة، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني.

وشددت "صحة الرياض" على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير و نظام مزاولة المهن الصحية فالعقوبات تصل للسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونوهت بأنها تواصل الجولات التفتيشية التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

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